الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يشارك فى الاحتفال باليوم الثقافى الياباني (صور)

من احتفالية اليوم
من احتفالية اليوم الثقافي اليابانى بحضور محافظ مطروح

حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على مشاركة طلاب المدرسة المصرية اليابانية بمطروح في احتفالية اليوم الثقافي اليابانى الذى نظمته المدرسة بحضور  أكيموتو ميساكو الخبيرة الأكاديمية في مشروع المدارس المصرية اليابانية  وعمرو شحاته وكيل وزارة التربيه والتعليم بمطروح والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح  ومدير المدرسة المصرية اليابانية بمطروح وعدد من أولياء أمور الطلاب. 
 
_ أنشطة التوكاتسو

وشهد محافظ مطروح،  عدد من العروض الفنية للاطفال بمرحلة رياض الاطفال  المصحوبة باللغة اليابانية، واستعراض عدد من الأنشطة الاخرى من خلال انشطة التوكاتسو، ومدى تعريفهم بالسلوكيات الإيجابية لفريق العمل من تنظيم وحسن سلوك  وتفاعل.

_ تجربة التعليم اليابانى

وأعرب محافظ مطروح، عن تمنياته بالتوفيق للمدرسة وجميع المعلمين بها لخروج جيل جديد يواكب روح  العصر، مشيدا بما شاهده من تجربة التعليم اليابانى وثقة وتعامل الطلاب مؤكدا عن امتنانه وفخره بوجود نموذج للتعليم الياباني مع الإقبال الكبير عليه ومدى احترام الثقافة اليابانية وحب التعليم،  مع الإقبال الكبير من أهالي المحافظة لتعليم أبنائهم على هذه النوعية  من التعليم المتميز. 

_ اهتمام القيادة السياسية بتطبيق منظومة التعليم اليابانى

وأشار إلى اهتمام القيادة السياسية بتطبيق منظومة التعليم اليابانى في مصر مع ما تهتم به من نظام تربوي وسلوكى متميز يساهم في خلق جيل قادر على مواكبة العصر وبناء وطنهم

وفى سياق آخر،  كان قد أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،  بتجربة التعليم اليابانى مع الإقبال الكبير من أهالي المحافظة لتعليم أبنائهم على هذه النوعية  من التعليم المتميز، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بتطبيق منظومة التعليم اليابانى في مصر مع ما تهتم به من نظام تربوي وسلوكى متميز يسهم في خلق جيل قادر على مواكبة العصر وبناء وطنهم. 

من احتفالية اليوم الثقافي اليابانى بحضور محافظ مطروح
من احتفالية اليوم الثقافي اليابانى بحضور محافظ مطروح
من احتفالية اليوم الثقافي اليابانى بحضور محافظ مطروح
من احتفالية اليوم الثقافي اليابانى بحضور محافظ مطروح
من احتفالية اليوم الثقافي اليابانى بحضور محافظ مطروح
من احتفالية اليوم الثقافي اليابانى بحضور محافظ مطروح
من احتفالية اليوم الثقافي اليابانى بحضور محافظ مطروح
من احتفالية اليوم الثقافي اليابانى بحضور محافظ مطروح
من احتفالية اليوم الثقافي اليابانى بحضور محافظ مطروح
من احتفالية اليوم الثقافي اليابانى بحضور محافظ مطروح
من احتفالية اليوم الثقافي اليابانى بحضور محافظ مطروح
من احتفالية اليوم الثقافي اليابانى بحضور محافظ مطروح
من احتفالية اليوم الثقافي اليابانى بحضور محافظ مطروح
من احتفالية اليوم الثقافي اليابانى بحضور محافظ مطروح
من احتفالية اليوم الثقافي اليابانى بحضور محافظ مطروح
من احتفالية اليوم الثقافي اليابانى بحضور محافظ مطروح
من احتفالية اليوم الثقافي اليابانى بحضور محافظ مطروح
من احتفالية اليوم الثقافي اليابانى بحضور محافظ مطروح
من احتفالية اليوم الثقافي اليابانى بحضور محافظ مطروح
من احتفالية اليوم الثقافي اليابانى بحضور محافظ مطروح
من احتفالية اليوم الثقافي اليابانى بحضور محافظ مطروح
من احتفالية اليوم الثقافي اليابانى بحضور محافظ مطروح
من احتفالية اليوم الثقافي اليابانى بحضور محافظ مطروح
من احتفالية اليوم الثقافي اليابانى بحضور محافظ مطروح
من احتفالية اليوم الثقافي اليابانى بحضور محافظ مطروح
من احتفالية اليوم الثقافي اليابانى بحضور محافظ مطروح
من احتفالية اليوم الثقافي اليابانى بحضور محافظ مطروح
من احتفالية اليوم الثقافي اليابانى بحضور محافظ مطروح
من احتفالية اليوم الثقافي اليابانى بحضور محافظ مطروح
من احتفالية اليوم الثقافي اليابانى بحضور محافظ مطروح
من احتفالية اليوم الثقافي اليابانى بحضور محافظ مطروح
من احتفالية اليوم الثقافي اليابانى بحضور محافظ مطروح
من احتفالية اليوم الثقافي اليابانى بحضور محافظ مطروح
من احتفالية اليوم الثقافي اليابانى بحضور محافظ مطروح
من احتفالية اليوم الثقافي اليابانى بحضور محافظ مطروح
من احتفالية اليوم الثقافي اليابانى بحضور محافظ مطروح
من احتفالية اليوم الثقافي اليابانى بحضور محافظ مطروح
من احتفالية اليوم الثقافي اليابانى بحضور محافظ مطروح
من احتفالية اليوم الثقافي اليابانى بحضور محافظ مطروح
من احتفالية اليوم الثقافي اليابانى بحضور محافظ مطروح
من احتفالية اليوم الثقافي اليابانى بحضور محافظ مطروح
من احتفالية اليوم الثقافي اليابانى بحضور محافظ مطروح
من احتفالية اليوم الثقافي اليابانى بحضور محافظ مطروح
من احتفالية اليوم الثقافي اليابانى بحضور محافظ مطروح
محافظ مطروح مطروح المدرسة المصرية اليابانية اليوم الثقافي اليابانى اليوم الثقافي

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