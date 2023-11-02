ماذا قال كولر للاعبى الأهلى بعد توديع الدورى الإفريقى أمام صن داونز؟

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة مع لاعبي الفريق عقب وداع بطولة الدوري الإفريقي علي يد صن داونز الجنوب إفريقي بعد الخسارة بهدف في لقاء الذهاب بهدف دون رد والتعادل السلبي في الإياب.

وكشف مصدر مسئول أن كولر قال للاعبين لقد قدمتم مباراة جيدة أمام صن داونز ولكن التوفيق لم يكن معكم في ظل ضياع العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بتحقيق الفوز والتأهل لنهائي البطولة.

وأضاف المصدر أن المدير الفني للأهلي “أكد أن الفرق الكبرى هى التي تستطيع الخروج من الكبوات سريعًا فعليكم الاستعداد للمرحلة المقبلة ولابد من التركيز في البطولات المقبلة الدوري وبطولة إفريقيا وكأس العالم للأندية والأمور لن تكون سهلة وتتطلب بذل الكثير من الجهد لتخطي هذه المرحلة”.

وأشار المصدر إلى أن مارسيل كولر، المدير الفني، شدد على أن المباراة المقبلة أمام المقاولون العرب المقرر لها يوم السبت المقبل لن تكون سهلة ويجب الخروج بأفضل النتائج من المرحلة الحالية والتي تعد بمثابة عنق الزجاجة.

كولر يدرس تعديلات على تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

في المقابل، يدرس الجهاز الفني للفريق الأول بنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر تعديلات على تشكيل الفريق في مباراته المقبلة أمام المقاولون العرب المقرر لها مساء يوم السبت المقبل، في إطار مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري.

وينوي كولر الاعتماد على ياسر إبراهيم في خط الدفاع، وكريم الدبيس في الجبهة اليسرى مع عودة صلاح محسن وأحمد عبدالقادر ومحمد أفشة.

ويواصل الفريق الأول بنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم علي ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمباراة المقاولون العرب دون راحة، نظرًا لضيق الوقت بين مباراتي الفريق أمام صن داونز وذئاب الجبل.

ومن المقرر أن يعقد كولر، المدير الفني، جلسة مع اللاعبين اليوم قبل بداية التدريبات من أجل إغلاق ملف بطولة الدوري الإفريقي والتركيز في مباريات الدوري الممتاز.

كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تعادل سلبًا مع صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الإفريقي، ليودع الأهلي البطولة بعدما كان قد خسر في مباراة الذهاب التي أقيمت بجنوب إفريقيا يوم الأحد الماضي بهدف نظيف.