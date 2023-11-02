الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مهاجم المصري معروض على الأهلي لـ6 أشهر بعد أزمته الأخيرة

مروان حمدي
مروان حمدي

كشف مصدر مسؤول داخل الأهلي النقاب حول موقف لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح من التعاقد مع مروان حمدي مهاجم المصري البورسعيدي في صفقة انتقال حر.

وأكد المصدر أن بعض الوسطاء اقترحوا على لجنة التخطيط ترشيح اللاعب لقيادة هجوم المارد الأحمر حالة فسخ عقده مع ناديه بعد قرار إيقافه وتحويله للتحقيق عقب عقب قيامه بالبصق عليهم في مباراة بيراميدز التي خسر خلالها الفريق البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأشار المصدر إلى أن العلاقة توترت بين مروان حمدي وجماهير النادي المصري البورسعيدي وجعلته يقترب من الرحيل وفسخ التعاقد بالتراضي مع إدارة النادي.

 وأضاف المصدرأن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح  ترغب فى الاطاحة بالمهاجم الفرنسي انتوني موديست بعد فشله في تقديم أوراق اعتماده منذ التعاقد معه وضم مهاجم بديلا عنه فى انتقالات شهر يناير المقبل.

وأوضح المصدر أن هناك اتجاه لضم مروان حمدي لمدة 6 أشهر حال فسخ التعاقد مع المصري مع وضع بند أولوية تفعيل مدة العقد الجديد بشرط تحقيق الأهداف المطلوبة منه مع الفريق خلال فترة ارتدائه الفانلة الحمراء.

مروان حمدي الاهلى صن دوانز المصرى البورسعيدى الدوري

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