"خريجي الأزهر" بمطروح تواصل لقاءاتها التوعوية بالمعاهد والمدارس

واصل فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة، لقاءاته التوعوية لتلاميذ المعاهد الأزهرية والمدارس ومراكز الشباب والرياضة، لنشر الفكر الوسطي المستنير وتحصين الأطفال والشباب وتوعيتهم وغرس القيم الأخلاقية والوطنية في عقولهم.

ونفذت القافلة لقاء ديني توعوي لفضيلة الشيخ صابر الشرقاوي، مدير إدارة شئون القرآن، وعضو المنظمة بعنوان "العدل في الإسلام"؛ بمعهد «مطروح الإبتدائي الأزهري »، والذي أوضح فيه أن العدل من القيم الإنسانية التي جاء بها الإسلام، وجعلها من مقومات الحياة الفردية والأسرية والاجتماعية، وأن العدل في الإسلام لا يفرق بين شخص وآخر على أساس لغته أو دينه أو حسبه ونسبه مشددًا على ضرورة تكاتف المجتمع المصري وتماسكه ضد محاولات بث الفرقة والفتنة للنيل من قوة مصر وتقدمها.

كما نفذ فريق عمل مكتبة مصر العامة لقاء تعريفي بالخدمات والبرامج التي تقوم بها المكتبة للأطفال، وتم عقد ورشة فنية لإعادة تدوير المخلفات، تحت عنوان «بيئتي صديقتي»، تحت رعاية أسامة المرسي، مدير عام مكتبة مصر العامة.

وفي نهاية اللقاء، وجه عميد معهد مطروح الإبتدائي، الشكر والتقدير للقافلة، وللاخصائية الاجتماعية أماني عبد المنعم، مؤكدا علي أهمية تعزيز القيم الدينية والأخلاقية وغرس مبادئ المساواة والعدل في النشئ لبناء جيل واع قادر علي نشر القيم الأخلاقية والإنسانية بين أفراد المجتمع.

وفى سياق آخر كان قد تابع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، لجان الاختبارات التحريرية لمسابقة القبول لطلاب القراءات بمرحلتي «التجويد والعالية»، بمعهد فتيات قراءات مطروح، حيث رافقه فضيلة الشيخ إبراهيم السباعي، مدير إدارة التعليم النوعي بالمنطقة مشيدا بهدوء وانتظام اللجان، وعدم وجود شكاوى من الممتحنين.