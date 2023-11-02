الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ماذا قدمت الحكومة المصرية لدمج ذوي الهمم بسوق العمل؟

وزارة العمل
وزارة العمل

تولي القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا خلال الـ10 سنوات الماضية بالفئات الأولى بالرعاية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة لهم، وإدماج ذوي الهمم في سوق العمل، وتوفير فرص تدريب وعمل لهم.

وتقوم وزارة العمل حاليا، بتشغيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم أوجه الدعم اللازم لهم فيما يتعلق بمجالات عمل الوزارة، حيث تم إنشاء وحدة مركزية لتدريب وتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية.

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تشغيل 29.7 من الشباب ذوي الإعاقة خلال 10 سنوات

وقامت الوزارة خلال العشر سنوات الأخيرة، بتشغيل 29784 من الأشخاص ذوي الإعاقة، وإطلاق مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك على مرحلتين في ست محافظات، استفاد منها ما يقرب من ألف مُتدرب كما حصل من خلالها "622" شخصا على فرصة عمل.

كما قامت الوزارة بتنظيم 270 مشروعا خاصا للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن برامج ريادة الأعمال، وعقد بروتوكول تعاون بين وزارة العمل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التضامن الاجتماعي بشأن تفعيل واستدامة الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمنصة الإلكترونية للتوظيف والتأهيل، وحصر المنشآت الخاضعة لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتعيين نسبة الـ5% المقررة قانونًا، وتنظيم عدد من ملتقيات التوظيف لذوي الإعاقة لتوفير فرص عمل لائقة تتناسب معهم، وتنمية مهاراتهم وفقا لنوع الإعاقة ودرجتها وترشيحهم.

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وقامت الوزارة أيضا من خلال إدارات تفتيش العمل بالمديريات بتنفيذ "3،924" حملة توعية تنشيطية لتفعيل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي مجال توعية الأشخاص ذوى الإعاقة بالقانون رقم 10 لسنة 2018 تم تنفيذ "170" ندوة  توعية استفادة منها "3،457" من "ذوي الهمم"، ويتم التفتيش على المنشآت للتحقق من استيفاء النسبة القانونية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بصفة مستمرة.

وزارة العمل الرئيس عبدالفتاح السيسي ذوي الهمم حياة كريمه سوق العمل

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