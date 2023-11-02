الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا تعتمد منظومة جديدة للحماية من الهجمات السيبرانية

الهجمات السيبرانية
الهجمات السيبرانية

أعلن رئيس مركز مراقبة شبكات الاتصالات العامة في روسيا سيرجي خوتورتسيف، أن روسيا ستعتمد منظومة إلكترونية جديدة للحماية من هجمات (DDoS) السيبرانية.


وقال خوتورتسيف - في تصريحات نقلتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "ستبدأ المنظومة الروسية المخصصة للحماية من هجمات (DDoS) السيبرانية عملها بشكل تجريبي خلال الشهر الجاري، وسيتم إطلاقها بطاقتها الكاملة أوائل عام 2024".

وأضاف: "نحن نقوم ببناء مركزين جديدين لتنظيف بيانات الإنترنت من الملفات والروابط الضارة التي تستخدم في الهجمات السيبرانية، ويجري تجهيز المركزين بمعدات حماية متطورة قادرة على فلترة البيانات والتعامل مع الهجمات الإلكترونية المعقدة".

وكان رئيس هيئة الاتصالات الروسية (روسكومنادزور) أندريه ليبوف، قد أشار، في وقت سابق، إلى ضرورة استحداث منظومة إلكترونية روسية لحماية شبكات الإنترنت في البلاد من الهجمات السيبرانية، وخاصة هجمات (DDoS) الإلكترونية، وضرورة تطوير "فلاتر" إلكترونية قادرة على تحديد نقاط الضعف في الشبكات وخدمات الإنترنت.

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