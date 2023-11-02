الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد اليمنى: حرب فلسطين الحالية تتسبب فى انتهاء سياسة نتنياهو بالبطىء

نتنياهو
نتنياهو

قال الدكتور محمد اليمني، الخبير في العلاقات الدولية، إنه يمكن القول أن هذه الفترة انتهى الحكم السياسي لنتنياهو، حيث تواجه هذه الحكومة انقسامات داخلية كثيرة، كما أن الجرائم التي ارتكبها هذا النظام بحق الشعب الفلسطيني عملت على تقلص الدعم الغربي للكيان الصهيوني في بعض الدول التي كانت تؤيدهم.

تدهور الجيش الإسرائيلي 

وأكد الدكتور محمد اليمني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” المذاع عبر فضائية “المحور”، أن كل ما يشاهده العالم من قبل حكومة نتنياهو ماهو إلا تخبط وعدم تنسيق وتخطيط مسبق لعملياتهم الحربية الأخيرة وبخاصة الاجتياح البري الذي أعلن عنه.

وأضاف في حديثه، أن نتنياهو خسر الكثير من الأشياء الحربية ومنها الخسارة العسكرية والاستخباراتية للجيش الذي كان يُقال عنه أنه لا يُقهر، حيث زعزع الشعب الفلسطيني قوة ومكانة هذا الجيش في الـ7 من أكتوبر.

فشل الاجتياح البري 

وتابع: "تم استدعاء أكثر من 300 ألف جندي من الاحتلال الإسرائيلي من أجل تنفيذ الخطة الصهيونية الخاصة بالاجتياح البري، حيث هذه الأعداد الكبيرة غير مدربة على حروب الشوارع والميادين".

محمد اليمني خبير علاقات دولية حكومة نتنياهو 90 دقيقة المحور

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