الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير أردنى سابق: نتمنى إلغاء المعاهدة التى تربط الأردن بالكيان الصهيونى

غزة
غزة

قال الدكتور محمود الخرابشة وزير الدولة الأردني السابق، إن الأردن يقف بجانب القضية الفلسطينية مع الأشقاء في فلسطين.

وأضاف الخرابشة في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية": "نتمنى تصعيد الأمر وإلغاء المعاهدة التي تربط الأردن بالكيان الصهيوني" مشيرًا إلى أن إسرائيل تستعمل آلة العنف برًا وبحرًا وجوًا، وهذا أمر غير مسبوق في التاريخ.

وتابع: "هناك أطنان القنابل التي ألقيت على قطاع غزة، التي مساحتها بسيطة لا تتجاوز 360 كيلومترًا وعدد السكان أكثر من 2.3 مليون شخص".

وزير أردني سابق: الكيان الصهيوني لم يلتزم بأي معاهدة

وأشار إلى أن الكيان الصهيوني لم يلتزم بأي معاهدة وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني، مشددًا على ضرورة أن ترد الدول العربية على هذا التصعيد والعدوان الإسرائيلي ولو دبلوماسيًا.

واستكمل: "هناك الآن محاولات للرد على قرار استدعاء السفير الإسرائيلي؛ لكنه يأتي استجابة لمتطلبات الضغوط الشعبية والموقف الرسمي للأردن لأن الكيان الصهيوني لم يلتزم ولم يوقف الحرب ويمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة".

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