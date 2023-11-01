الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الهلال الأحمر الفلسطينى: تسلمنا 272 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح حتى الآن (صور)

جانب من تسلم القوافل
جانب من تسلم القوافل عبر معبر رفح

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن تسلم طواقمها اليوم الأربعاء، 55 شاحنة مساعدات إنسانية من الهلال الأحمر المصري عند معبر رفح.

وأوضحت الجمعية في تصريحات لها، أن الشاحنات تحتوي على غذاء وماء ومساعدات إغاثية وأدوية ومستلزمات طبية.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى أنه تسلم 272 شاحنة مساعدات حتى الآن، فيما لم يتم السماح بإدخال الوقود حتى اللحظة.

توزيع المساعدات علي مدارس الإيواء

جدير بالذكر أن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تتسلم الشاحنات عبر معبر رفح البري، وكانت قد أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وبالتعاون مع وكالة الغوث، عن توزيع المساعدات الإغاثية على عدد من مدارس الإيواء التابعة للوكالة في قطاع غزة.

يأتي هذا العمل وفق ما أعلنته الجمعية ضمن استجابة طواقم الجمعية لتداعيات العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، وذلك بهدف التخفيف من معاناة العائلات المتضررة والنازحة.

التحالف الوطني ينتهي من تسليم القافلة الأولى

وأعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي عن الانتهاء من تسليم القافلة الأولى من المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين، والتي انطلقت يوم 14 أكتوبر الجاري، وهي القافلة الأضخم، حيث تضمنت 108 شاحنات محملة بـ1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية و80 خيمة، بجانب ما يزيد على 50 ألف قطعة ملابس وأكثر من 300 ألف علبة من الأدوية، يرافقها طاقم طبي يضم مختلف التخصصات.

مصر فلسطين الهلال الأحمر الفلسطيني غزة التحالف الوطني

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