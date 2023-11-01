الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الخارجية الأمريكية: عدد من مواطنينا تمكنوا من عبور معبر رفح إلى مصر اليوم

معبر رفح
معبر رفح

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن عددا من المواطنين الأمريكيين تمكنوا من عبور معبر رفح إلى مصر اليوم، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تركز في الوقت الحالي على سرعة دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وقلقون بشأن الأوضاع الإنسانية هناك.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي له، أننا أوضحنا لإسرائيل أننا قلقون بشأن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين ويجب أن يحاسبوا، وليس لدينا تقييم محدد للضربة على مخيم جباليا وليس لدينا تقييم لأي ضربات إسرائيلية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل والأردن يوم الجمعة القادمة.
 وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، على ضرورة الوصول إلى خدمات الإنترنت وأنه يجب أن يكون متاحا لشعب غزة.

الخارجية الامريكية معبر رفح مصر الفلسطينيين

مواد متعلقة

"البنتاجون": حاملات الطائرات فى المتوسط للردع ومنع توسعة الصراع

وزير الدفاع الإسرائيلى: ألقينا أكثر من 10 آلاف قذيفة على غزة

وزير الدفاع الإسرائيلى: لو أراد حزب الله اللبنانى خوض حرب سنخوضها

"البنتاجون": القوات الأمريكية لا تقدم إلا المشورة فقط للجيش الإسرائيلى

مدير مركز الأهرام للدراسات: إسرائيل مرتبكة الآن.. وموقف أمريكا تغيّر

فايز فرحات: قرار مصر باستقبال مصابى غـزة لعلاجهم جاء من قيادة حكيمة

"القاهرة الإخبارية": طائرة أباتشى إسرائيلية تقصف قطاع غزة على الهواء (فيديو)

"القاهرة الإخبارية": خسائر فادحة تنتظر الاحتلال الإسرائيلى (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل.. عودة إمام عاشور.. تشكيل الأهلى فى مواجهة صن داونز

"ليلة سوداء عليهم".. الغبارى يكشف مفاجآت عن الخسائر الإسرائيلية

الدورى الإفريقى.. على معلول يهدر ركلة جزاء أمام صن داونز

خلال زيارته.. محافظ شمال سيناء يوجّه بتقديم الرعاية اللازمة للجرحى الفلسطينيين

مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة "من إنسان لإنسان" لدعم الأشقاء فى فلسطين

رسالة من مجاهدى المقاومة الإسلامية فى ‎لبنان إلى المقاومة فى قطاع ‎غزة وفلسطين المحتلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

ماجد حبته

كلهم فاشلون.. إلا نتنياهو!

حسين دعسة

رسالة من مجاهدى المقاومة الإسلامية فى ‎لبنان إلى المقاومة فى قطاع ‎غزة وفلسطين المحتلة

وائل لطفي

موسم المزايدة على مصر

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعى

عبد الرحيم طايع

الكوفية الفلسطينية

محمد الفايدي

من النظام إلى الفوضى

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يسقط 4 مسيرات وصاروخًا فوق البحر الأحمر

التصعيد فى غزة.. شكرى ووزير خارجية تايلاند يؤكدان ضرورة دخول المساعدات للقطاع

شكرى ووزير خارجية "حكومة الظل" البريطانية يبحثان تطورات التصعيد فى غزة