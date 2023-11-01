الخارجية الأمريكية: عدد من مواطنينا تمكنوا من عبور معبر رفح إلى مصر اليوم

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن عددا من المواطنين الأمريكيين تمكنوا من عبور معبر رفح إلى مصر اليوم، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تركز في الوقت الحالي على سرعة دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وقلقون بشأن الأوضاع الإنسانية هناك.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي له، أننا أوضحنا لإسرائيل أننا قلقون بشأن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين ويجب أن يحاسبوا، وليس لدينا تقييم محدد للضربة على مخيم جباليا وليس لدينا تقييم لأي ضربات إسرائيلية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل والأردن يوم الجمعة القادمة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، على ضرورة الوصول إلى خدمات الإنترنت وأنه يجب أن يكون متاحا لشعب غزة.