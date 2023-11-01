"المصرية اللبنانية" تفوز بجائزة أفضل دار نشر عربية فى معرض الشارقة للكتاب

فازت الدار المصرية اللبنانية بجائزة أفضل دار نشر عربية ضمن جوائز معرض الشارقة الدولي للكتاب، في دورته الثانية والأربعين، الذي يقام في إكسبو الشارقة خلال الفترة من 1 نوفمبر إلى 12 نوفمبر 2023.

وقد حصدت الدار المصرية اللبنانية منذ تأسست عام 1985 على العديد من الجوائز والتكريمات، في مختلف الفروع.

معرض الشارقة الدولي للكتاب

ويستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 42 هذا العام 2033 ناشرًا من 109 دول، منها 1043 دار نشر عربية، و990 دار نشر أجنبية، تعرض أكثر من 1.5 مليون عنوان، منها 800 ألف عنوان عربي، و700 عنوان من اللغات الأخرى.

ويشارك في المعرض أكثر من 215 ضيفًا من كبار الكُتَّاب والمفكرين والمبدعين والفنانين العرب والأجانب يقدمون 1700 فعالية وجلسة حوارية متنوعة، منها 460 فعالية ثقافية تضم جلسات وقراءات وورش عمل، وخطابات حول تجاربهم الإبداعية في مختلف أنواع المعارف والتأليف، و900 ورشة عمل، إلى جانب العروض المسرحية والفنية وفعاليات الطهي العالمي.