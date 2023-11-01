الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"المصرية اللبنانية" تفوز بجائزة أفضل دار نشر عربية فى معرض الشارقة للكتاب

معرض الشارقة
معرض الشارقة

فازت الدار المصرية اللبنانية بجائزة أفضل دار نشر عربية ضمن جوائز معرض الشارقة الدولي للكتاب، في دورته الثانية والأربعين، الذي يقام في إكسبو الشارقة خلال الفترة من 1 نوفمبر إلى 12 نوفمبر 2023.

وقد حصدت الدار المصرية اللبنانية منذ تأسست عام 1985 على العديد من الجوائز والتكريمات، في مختلف الفروع.

قد تكون صورة ‏‏‏‏٤‏ أشخاص‏، و‏مِنبر‏‏ و‏نص‏‏

معرض الشارقة الدولي للكتاب 

ويستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 42 هذا العام 2033 ناشرًا من 109 دول، منها 1043 دار نشر عربية، و990 دار نشر أجنبية، تعرض أكثر من 1.5 مليون عنوان، منها 800 ألف عنوان عربي، و700 عنوان من اللغات الأخرى.

txt

هيئة الكتاب تُشارك بأكثر من 700 عنوان فى الدورة الـ42 من معرض الشارقة

ويشارك في المعرض أكثر من 215 ضيفًا من كبار الكُتَّاب والمفكرين والمبدعين والفنانين العرب والأجانب يقدمون 1700 فعالية وجلسة حوارية متنوعة، منها 460 فعالية ثقافية تضم جلسات وقراءات وورش عمل، وخطابات حول تجاربهم الإبداعية في مختلف أنواع المعارف والتأليف، و900 ورشة عمل، إلى جانب العروض المسرحية والفنية وفعاليات الطهي العالمي.

الدار المصرية اللبنانية جوائز معرض الشارقة الدولي للكتاب إكسبو الشارقة معرض الشارقة الدولي للكتاب الدورة 42

الأكثر قراءة

عاجل.. عودة إمام عاشور.. تشكيل الأهلى فى مواجهة صن داونز

"ليلة سوداء عليهم".. الغبارى يكشف مفاجآت عن الخسائر الإسرائيلية

خلال زيارته.. محافظ شمال سيناء يوجّه بتقديم الرعاية اللازمة للجرحى الفلسطينيين

مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة "من إنسان لإنسان" لدعم الأشقاء فى فلسطين

رسالة من مجاهدى المقاومة الإسلامية فى ‎لبنان إلى المقاومة فى قطاع ‎غزة وفلسطين المحتلة

الدورى الإفريقى.. على معلول يهدر ركلة جزاء أمام صن داونز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

ماجد حبته

كلهم فاشلون.. إلا نتنياهو!

حسين دعسة

رسالة من مجاهدى المقاومة الإسلامية فى ‎لبنان إلى المقاومة فى قطاع ‎غزة وفلسطين المحتلة

وائل لطفي

موسم المزايدة على مصر

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعى

عبد الرحيم طايع

الكوفية الفلسطينية

محمد الفايدي

من النظام إلى الفوضى

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يسقط 4 مسيرات وصاروخًا فوق البحر الأحمر

التصعيد فى غزة.. شكرى ووزير خارجية تايلاند يؤكدان ضرورة دخول المساعدات للقطاع

شكرى ووزير خارجية "حكومة الظل" البريطانية يبحثان تطورات التصعيد فى غزة