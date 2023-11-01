البابا فرنسيس: أن يكون المرء حبرًا أعظم تتجسد فى كونه أكثر رحمة

دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان أن يصلي الجميع من أجله، ويعترف بأن "كونه حبرًا أعظم لا يعني أنّه قد فقد إنسانيته"، ويشير إلى أنها مسيرة يتعلم فيها المرء "أن يكون أكثر إحسانًا، وأكثر رحمة، ولا سيما، أكثر صبرًا". ويطلب المحبة والطاعة للروح القدس في ممارسته لرسالته، في رسالة الفيديو التي نشرتها شبكة الصلاة العالمية للبابا، لنيّة الصلاة لشهر نوفمبر.

وتابع البابا فرنسيس خلال رسالته اليوم: "من فضلكم، أطلب منكم أن تحكموا بمحبة؛ وأن تصلّوا لكي ينال البابا - كائنًا من كان، اليوم هو دوري - معونة الروح القدس، ويكون مطيعًا لهذه المساعدة". لقد أصبح عادة أن يودِّع البابا فرنسيس ضيوفه والأشخاص الذي يلتقي بهم، في نهاية اللقاءات والخطب، بعبارة: "لا تنسوا أن تصلوا من أجلي".

وأضاف البابا: يفتح البابا قلبه للمؤمنين معترفًا، مرة أخرى، أنه يحتاج إلى الصلاة لمواصلة القيام بخدمته البطرسية. وتشكّل الصور التي ترافق كلمات خليفة بطرس نوعًا من قصة مؤثِّرة مصغرة لحبريته. فإلى جانب اللحظات الأكثر شهرة، مثل اللحظات الأولى بعد الانتخابات، هناك لحظات أخرى تكاد تكون غير مسبوقة، مع عناقات وصلوات في مختلف أنحاء العالم. توحّدها إنسانية البابا فرنسيس المُعدية. "اطلبوا من الرب أن يباركني. إن صلواتكم تمنحني القوة وتساعدني على التمييز ومرافقة الكنيسة من خلال الإصغاء إلى الروح القدس. أن يكون المرء حبرًا أعظم لا يعني أن تفقد إنسانيتك. بل على العكس، لأنَّ إنسانيتي تنمو أكثر كل يوم مع شعب الله المقدس والأمين".

وتابع: "أي شخص سيتذكر تلك الكلمات الأولى التي قالها البابا فرنسيس المنتخب حديثًا، عشر سنوات خلت، قبل أن يمنح البركة، كأسقف روما، للمؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس إذ قال: "أطلب منكم أن تصلوا إلى الرب لكي يباركني"، مؤكدًا على أهمية "صلاة الشعب" التي ستعود إلى المحور لعدة مرات، وفي تلك المناسبة الخاصة طلب البركة بتواضع في وقفة من الصمت.

وأشار: "اليوم، في نهاية شهر مزدحم، شهر تشرين الأول أكتوبر، الذي التزمت فيه الكنيسة الجامعة، من خلال مندوبيها، في أعمال الجمعية العامة العادية السادسة عشرة لسينودس الأساقفة حول السينودسية، يشارك البابا مفهومًا أساسيًا: أن الأشخاص ليسوا قوائم صخرية، بل يتغيّرون، لأنهم جزء لا يتجزأ من العملية التي يشارك فيها المجتمع، وبشكل خاص الكنيسة بأكملها: "لأنّه أن يكون المرء حبرًا أعظم هو أيضًا عملية، يدرك خلالها ما يعنيه أن يكون راعيًا. وفي هذه العملية يتعلّم أن يكون أكثر إحسانًا، وأكثر رحمة، ولا سيما، أكثر صبرًا، مثل الله الآب، الصبور. يمكنني أن أتخيل أن جميع البابوات، في بداية حبريّتهم، كان لديهم ذلك الشعور بالخوف، والتشويش، لمن يعرف أنّه سيُحكم عليه بقسوة، لأن الرب سيطلب منا نحن الأساقفة أن نقدم حسابًا جديًا لأعمالنا".