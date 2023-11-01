الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم الغربية يشهد اليوم فعالية الياباني بالمدرسة المصرية اليابانية بطنطا

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهد اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، فعالية اليوم الياباني بالمدرسة المصرية اليابانية بطنطا، بحضور  إيمان عبد المعز، مدير عام إدارة شرق طنطا التعليمية، الدكتورة ولاء صلاح الدين، مدير إدارة المدارس الرسمية للغات، محمد فتوح، مدير إدارة الأمن ياسر الإمام، مدير المدرسة المصرية اليابانية بطنطا، ووفد من خبراء الجانب الياباني، وتلاميذ المدرسة، وأولياء الأمور، وبمشاركة المعلمين وإدارة المدرسة، وذلك وفق خطة إدارة المدارس المصرية اليابانية لفعالية يوم اليابان.

بدأت الفعاليات باستقبال الضيوف، ثم حضور جزء من حصة ماث G6A، ثم أتبعها جولة في البريك الخاص بالمرحلة الابتدائية وحضور عمل كرات الارز (Rice Balls)، بعدها تم حضور أعمال اللجان (اللجنة الفنية – لجنة السعادة – لجنة الصحافة والاعلام)، وحضور حصة التربية الرياضية G4A، ثم فترة Interview with Rio and Aya، بعدها فترة راحة، ثم تسليم الكتب، واختتمت الفعاليات بحضور التعلم من خلال اللعب بمرحلة رياض الأطفال. 
 

وكيل تعليم الغربية يشيد بحسن التنظيم والنظام الجيد داخل المدرسة

وقد رحب وكيل الوزارة المهندس ناصر حسن بالضيوف من خبراء الجانب الياباني، مشيدا بحسن التنظيم، والنظام الجيد داخل المدرسة، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح وخاصة أن المدرسة اليابانية اثبتت خلال السنوات الماضية أن المدرسة قامت بالعديد من الأنشطة التى اثبتت تطورات ملحوظة للطلاب.

المصرية اليابانية بطنطا كرات الارز لجنة السعادة الصحافة و الاعلام مرحلة رياض الأطفال الجانب الياباني وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربيه

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