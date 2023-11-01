الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نقيب الأطباء: سجلنا 2000 طبيب متطوع لعلاج الجرحى الفلسطينيين

تطوع الأطباء المصريين
تطوع الأطباء المصريين

قال الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، إن النقابة قامت بفتح باب التسجيل أمام الأطباء الراغبين في علاج الجرحى الفلسطينيين.

التدخل المصري السريع لمعلاجة مصابي غزة

وأكد الدكتور أسامة عبدالحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “السفيرة عزيزة” المذاع عبر فضائية “دي إم سي"، أنه لم يتم السماح بدخول القوافل الطبية المصرية عبر معبر رفح حتى الآن، ولكن القوافل مستعدة للانطلاق فور فتح الحدود.

وأضاف في حديثه، أن هناك تحكما شديدا من قبل الجانب الإسرائيلي بسبب رفضهم دخول أي مساعدات إنسانية للجانب الفلسطيني، هذا علاوة عن أن هناك تفتيشا قويا للحاملات المحملة بالمساعدات الإنسانية، وبسبب هذا التفتيش يتم تقليل الكميات التي توجد في الشاحنة بصورة كبيرة دون وجه حق لذلك.

وأشار إلى أن الجرحى الفلسطينيين بدأوا الدخول إلى الأراضي المصرية من خلال معبر رفح، وذلك بتوجيه من وزارة الصحة الفلسطينية، معبرًا: "سيارات الإسعاف المصرية ذهبت سريعًا إلى بوابة المعبر من أجل نقل المصابين من أبناء غزة إلى مستشفيات سيناء لتلقي العلاج سريعًا".

تطوع الأطباء المصريين

واستطرد: "سجلنا أكثر من 2000 طبيب راغب في التطوع لعلاج الجرحى الفلسطينيين سواء من خلال مستشفيات سيناء أو المستشفيات الفلسطينية في حال فتح المعبر أمامهم، وهذه الأعداد المتطوعة متوفر بها التخصصات الطبية التي طلبها الجانب الفلسطيني وهم الجراحة العامة والعظام، التجميل، الرعاية المركزة، التخدير، جراحة المخ والأعصاب".

نقيب الأطباء أسامه عبد الحي مصابي فلسطين السفيرة عزيزة دي ام سي

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