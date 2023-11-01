الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الترجي والوداد يعلنان تشكيلهما لمباراتهما في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي

الوداد والترجي
الوداد والترجي

أعلن طارق ثابت، المدير الفني للترجي التونسي، تشكيل فريقه الذي سيواجه ضيفه الوداد المغربي، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (حمادي العقربي) برادس، في إطار إياب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي.

وسيقود البرازيلي رودريجو سيلفا، هجوم الترجي في مباراة اليوم، إلى جانب كل من مواطنه ياس ساسي، وأسامة بوقرة، وحسام قشة.

وجاء تشكيل الترجي على النحو التالي:

حراسة المرمى: المعز بن شريفية

خط الدفاع: محمد بن علي، ياسين مرياح، محمد الأمين توجاي، محمد أمين بن حميدة

خط الوسط: حسام تقا، غيث وهابي

خط الوسط الهجومي: حسام قشة، يان ساسي، أسامة بوقرة

خط الهجوم: رودريجو سيلفا

ومن جانبه، أعلن عادل رمزي، المدير الفني للوداد البيضاوي المغربي، تشكيل فريقه الذي سيواجه مضيفه الترجي التونسي.

وجاء تشكيل الوداد على النحو التالي:

حراسة المرمى: يوسف المطيع

خط الدفاع: أمين أبوالفتح، جمال حركاس، أيوب العلمود، يحيى عطية الله

خط الوسط: يحيى جبران، زكريا دراوي

خط الوسط الهجومي: عبدالله حيمود، منتصر لحتيمي، الشرقي البحري

خط الهجوم: هشام بوسفيان

وكان الوداد، قد حقق الفوز ذهابًا على الترجي، بهدف دون رد، في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي، والتي جمعتهما على ملعب (محمد الخامس) بالدار البيضاء.

 

الترجي التونسي الوداد المغربي الدوري الإفريقي لكرة القدم طارق ثابت عادل رمزي

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