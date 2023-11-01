الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

احتجاجات بالقرب من السفارة الإسرائيلية فى طوكيو تنديدًا بالهجمات على غزة

احتجاجات بالقرب من
احتجاجات بالقرب من السفارة الإسرائيلية في طوكيو

احتشدت مجموعة من الأشخاص بالقرب من سفارة إسرائيل في العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الأربعاء، للاحتجاج على الهجمات العسكرية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وأفادت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، بأن المتظاهرين جاءوا استجابة لدعوة أطلقتها إحدى الجماعات المدنية. وقال المنظمون إن هناك نحو 300 شخص شاركوا في الاحتجاج.

ورفع المشاركون لافتات مكتوبة باللغتين، الإنجليزية واليابانية، ورددوا شعارات مثل "أوقفوا إطلاق النار فورا" و"أوقفوا قصف غزة". كما نظموا اعتصاما.

وقالت امرأة في الستينيات من عمرها، إن هناك القليل من التقارير الإخبارية التي ترد في اليابان بشأن القضايا بين إسرائيل والفلسطينيين، وإنها ليس لديها سوى القليل من المعلومات عنها، مضيفة أن التطورات الأخيرة جعلتها تعتقد أنها يجب أن تحتج على الهجمات الإسرائيلية.

فيما قال رجل في العشرينات من عمره، إن هناك احتجاجات على الهجمات التي يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة في أنحاء العالم، ولكنه يعتقد أنه ليس هناك إلا عدد قليل منها في اليابان، مضيفا أنه من الضروري أن يقوم الشعب الياباني أيضا بالدعوة إلى وقف تلك الهجمات.

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