الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير أوغندي: تغير المناخ أثر سلبا على مستويات المياه وجودتها

تغير المناخ وندرة
تغير المناخ وندرة الماء

قال وزير المياه والبيئة في أوغندا، سام شيبتوريس، إن تغير المناخ أصبح واقعا يجب التعامل معه، مشيرا إلى أن بلاده شهدت تأثيرات كثيرة لتغير المناخ، ومنها انخفاض مستويات المياه.

وأضاف شيبتوريس: "كما زادت الأحداث البيئية وما لها من تأثيرات اجتماعية واقتصادية تؤثر أيضا على أمن المياه وجودتها، كما تؤثر على الصحة والتعليم وغيرها من المجالات".

وتابع: لاحظنا بالفعل تدهور بيئي في أوغندا، خاصة في المناطق الرطبة والغابات، مشيرا إلى أن الغابات كانت تغطي ٢٥٪ من مساحة البلاد وتراجعت حاليا إلى ٩٪ فقط.

وجود سياسات بيئية

وأشار إلى أهمية وجود سياسات مائية لتوفير الإمدادات لهذه البيئات، وإعطاء الأولوية لحماية المياه العذبة، والحفاظ على الأراضي الرطبة والغابات وضفاف الأنهار.

وأشار إلى أن بلاده تعمل على الترويج للزراعة الصديقة للبيئة، ومعالجة مياه الصرف، وتحقيق كفاءة استخدام المياه، وهناك حاجة لتدبير التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات.

جاء ذلك جلسة بعنوان “المياه من أجل المناخ والقدرة على الصمود والبيئة” لمؤتمر الأمم المتحدة لعام 2023 بشأن الاستعراض الشامل لمنتصف المدة لعقد العمل من أجل المياه ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.

وزير المياه اوغندا سام شيبتوريس جمهورية أوغندا تغير المناخ المناخ مستويات المياه

مواد متعلقة

الرئيس الأمريكى: يجرى الإعداد لدخول المزيد من شاحنات المساعدات لغزة اليوم

تراجع تأييد الأمريكيين العرب لبايدن والديمقراطيين بسبب دعم إسرائيل

محكمة أمريكية تبرّئ السائق "الآلى" لتسلا من تهمة التسبب بالقتل

تظاهرة فى العاصمة تونس تنديدًا بمجازر الاحتلال

أوكرانيا وبلغاريا تبحثان قضية الأمن فى منطقة البحر الأسود

عاجل.. قصف إسرائيلى عنيف على حى الزيتون فى غزة

أبوالغيط يدين مجزرة جباليا: لا يمكن لضمير العالم أن يظل صامتًا

بلينكن فى جولة شرق أوسطية جديدة.. والبداية من إسرائيل

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة فى جباليا

الرئيس السيسى يجتمع مع رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزى ووزيرى المالية والبترول

بلاغ للنائب العام ضد داليا زيادة: تسعى للتخابر مع دولة أجنبية

من هي داليا زيادة؟ وأبرز تصريحاتها الداعمة للاحتلال

مع دخول مصابى فلسطين لمصر.. انطلاق حملة للتبرع بالدم فى الإسماعيلية

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعى

عبد الرحيم طايع

الكوفية الفلسطينية

محمد الفايدي

من النظام إلى الفوضى

سيد أبو ليلة

سيد أبوليلة يكتب: قتل الأطفال كوسيلة للبقاء فى الغابة

محمد عبدالعزيز

ابني كمان وكمان

جلال حمام

سيناء.. بنية تحتية حديثة واستقرار وأمان

د هند جاد

فعلًا.. أنتِ فاشلة

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

التصعيد فى غزة.. شكرى ووزير خارجية تايلاند يؤكدان ضرورة دخول المساعدات للقطاع

شكرى ووزير خارجية "حكومة الظل" البريطانية يبحثان تطورات التصعيد فى غزة

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا