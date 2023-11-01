وزير أوغندي: تغير المناخ أثر سلبا على مستويات المياه وجودتها

قال وزير المياه والبيئة في أوغندا، سام شيبتوريس، إن تغير المناخ أصبح واقعا يجب التعامل معه، مشيرا إلى أن بلاده شهدت تأثيرات كثيرة لتغير المناخ، ومنها انخفاض مستويات المياه.

وأضاف شيبتوريس: "كما زادت الأحداث البيئية وما لها من تأثيرات اجتماعية واقتصادية تؤثر أيضا على أمن المياه وجودتها، كما تؤثر على الصحة والتعليم وغيرها من المجالات".

وتابع: لاحظنا بالفعل تدهور بيئي في أوغندا، خاصة في المناطق الرطبة والغابات، مشيرا إلى أن الغابات كانت تغطي ٢٥٪ من مساحة البلاد وتراجعت حاليا إلى ٩٪ فقط.

وجود سياسات بيئية

وأشار إلى أهمية وجود سياسات مائية لتوفير الإمدادات لهذه البيئات، وإعطاء الأولوية لحماية المياه العذبة، والحفاظ على الأراضي الرطبة والغابات وضفاف الأنهار.

وأشار إلى أن بلاده تعمل على الترويج للزراعة الصديقة للبيئة، ومعالجة مياه الصرف، وتحقيق كفاءة استخدام المياه، وهناك حاجة لتدبير التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات.

جاء ذلك جلسة بعنوان “المياه من أجل المناخ والقدرة على الصمود والبيئة” لمؤتمر الأمم المتحدة لعام 2023 بشأن الاستعراض الشامل لمنتصف المدة لعقد العمل من أجل المياه ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.