الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ذا أتلتيك: «تؤثر عليهم في الملعب».. شكوى من لاعبي اليونايتد بسبب قمصان الفريق

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

أشارت صحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية اليوم الأربعاء، إلى أن لاعبي مانشستر يونايتد الإنجليزي اشتكوا من قمصان الفريق للموسم الحالي.

 

وقال التقرير، إن قمصان الفريق من أديداس الخاصة بهم ضيقة جدًا بحيث لا يمكن أرتداؤها خلال المباريات هذا الموسم، حيث تعتبر الخياطة على جواربهم ضيقة للغاية.

 

وأضاف التقرير، أن اللاعبين أعطوا الهولندي إريك تين هاج مدرب الفريق ملاحظات على القمصان حيث أشار له أن بعض اللاعبين يلجئون لقطع جواربهم لمواصلة اللعب.

 

وأوضح التقرير بأن هذه المشكلة في طريقها للحل بنهاية العام الحالي أو مطلع العام الجديد، حيث أيضًا اشتكى بعض اللاعبين في الدوري الإنجليزي من هذه المشكلة.

 

وحسم فريق مانشستر سيتي ديربي مانشستر لصالحه، بفوزه على مضيفه مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023/ 2024.

 

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي لـ 24 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 15 نقطة في المركز الثامن.

 

 

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