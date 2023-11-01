الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الغضبان يستعرض مع "التخطيط العمرانى" إعداد قاعدة بيانات مخطط بورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا مع ممثلي الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بشأن إنشاء قاعدة البيانات المركزية للمخطط الاستراتيجي لمحافظة بورسعيد وتدقيقها جغرافيًا ببرنامج (Gis)، وذلك تمهيدًا لاستخدامها في إعداد المخططات الاستراتيجية بكل مستوياتها.

جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور أحمد سعد أبوسريع رئيس الإدارة المركزية للبنية الأساسية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة نرمين نشأت مدير عام الإدارة العامة للتخطيط، وقطاع الكهرباء، والهيئة العامة للطرق والكباري، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

محافظ بورسعيد يستعرض مع “التخطيط العمراني” إعداد قاعدة بيانات مخطط المحافظة


وأكد المحافظ أن الاجتماع يأتي في إطار التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة في إنشاء قواعد البيانات المركزية للمخطط الاستراتيجي للمحافظة، لتشمل النقل البحري وشبكة خطوط السكك الحديدية ومحطاتها وشبكة الطرق الإقليمية التي تربط المحافظة بباقي محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مشروعات النقل والطرق ومياه الشرب وأعمال الصرف الصحي بالمحافظة، واستغلالها في التعرف على المؤشرات التنموية، ومساعدة متخذي القرار في وضع الخطط المستقبلية التي تتوافق مع الاحتياجات والزيادة السكانية المحتملة.

كما أكد المحافظ على ضرورة توحيد الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد في منظومة عمل متكاملة والتنسيق بين كل الهيئات والمؤسسات والمديريات الحكومية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة مثل مديرية الطرق، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومركز المعلومات، وشبكات المرافق، وغيرها من الجهات ذات الصلة، لمراجعة وتدقيق بيانات قاعدة معلومات هيئة التخطيط العمراني، وتحديثها بصفة دورية كل 6 أشهر.

وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو الهيئة العامة للتخطيط العمراني قاعدة البيانات التي قامت الهيئة بإعدادها وتدقيقها بالتعاون مع عدد من الجهات ذات الصلة، وتوزيع شبكة الطرق والكباري والمواقف، ومشروعات هيئة المجتمعات العمرانية، ومشروعات مياه الشرب ومحطات التحلية، وأعمال الصرف الصحي.

وأكد الدكتور أحمد سعد أبوسريع، رئيس الإدارة المركزية للبنية الأساسية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، أهمية إنشاء قاعدة بيانات موحدة وتحديثها بصفة مستمرة بمشاركة كل الجهات المعنية بالمحافظة لتحقيق أقصى استفادة منها في كل المشروعات التي سيجرى تنفيذها بكل المحافظات، بالتنسيق مع الجهات المعنية (الطرق والنقل – مياه وصرف صحى – هيئة الطرق والكباري – المجتمعات العمرانية الجديدة – البنية) لتحديث قاعدة البيانات كل فيما يخصه حتى يتسنى الدراسة وإرساله للهيئة لإعداد المخطط الاستراتيجى للمحافظة.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
بور بورسعيد أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قواعد أحدث البيانات

مواد متعلقة

محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذى لبعض المشروعات التنموية والصناعية

تنفيذ 3 قرارات إزالة لمخالفات بناء على مساحة 450 متر جنوب بورسعيد

إقبال كبير على المنافذ المتحركة لبيع السلع الغذائية بتخفيضات تصل لـ30% ببورسعيد

محافظ بورسعيد يستعرض مستجدات تطوير وتنمية منطقة "مثلث الخير وسهل الحسينية"

"الهلال الأحمر" ببورسعيد: نتواصل مع الجانب الفلسطيني ووفرنا لهم أدوية ومساعدات

محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى النصر التخصصي ويلتقي المواطنين لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة

محافظ بورسعيد يستقبل أحد المواطنين لبحث شكواه ويوجه الأجهزة التنفيذية بالاستجابة الفورية

محافظ بورسعيد يشهد ندوة "البرنامج التثقيفي السياسي للأشخاص ذوي الهمم والقدرات الخاصة"

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة فى جباليا

بلاغ للنائب العام ضد داليا زيادة: تسعى للتخابر مع دولة أجنبية

مع دخول مصابى فلسطين لمصر.. انطلاق حملة للتبرع بالدم فى الإسماعيلية

من هي داليا زيادة؟ وأبرز تصريحاتها الداعمة للاحتلال

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

مصادر تنفى لـ"القاهرة الإخبارية" استشهاد فلسطينيين داخل سيارات الإسعاف برفح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعى

عبد الرحيم طايع

الكوفية الفلسطينية

محمد الفايدي

من النظام إلى الفوضى

سيد أبو ليلة

سيد أبوليلة يكتب: قتل الأطفال كوسيلة للبقاء فى الغابة

محمد عبدالعزيز

ابني كمان وكمان

جلال حمام

سيناء.. بنية تحتية حديثة واستقرار وأمان

د هند جاد

فعلًا.. أنتِ فاشلة

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

التصعيد فى غزة.. شكرى ووزير خارجية تايلاند يؤكدان ضرورة دخول المساعدات للقطاع

شكرى ووزير خارجية "حكومة الظل" البريطانية يبحثان تطورات التصعيد فى غزة

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا