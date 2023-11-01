الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حسابها

المهندس أحمد صبور
المهندس أحمد صبور

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أهمية الجولة التي قام بها الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في محافظة شمال سيناء، والتي تأتي بالتزامن مع ما يتم تداوله بشأن تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير أهالي فلسطين إلى سيناء، مشددًا على أن سيناء كانت وستظل أغلى بقعة في الوطن لدى كل المصريين، والجميع على استعداد لتقديم روحه من أجل الحفاظ على هذه البقعة الغالية في رسالة للجميع أن مصر قيادة وشعبًا لن يقبلوا المساس بشبر واحد من أرض سيناء الغالية.

رسالة حاسمة

وقال "صبور"، إن رئيس مجلس الوزراء شدد على أن مصر لن تسمح أبدًا بفرض أي شيء عليها، ولن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية على حسابها، مؤكدًَا أن اتجاه الدولة نحو تنمية سيناء رسالة حاسمة بألا يضع أحد في أحلامه أن سيناء يمكن أن تكون مطمعًا، فضلًَا عن أن الأحداث الراهنة تعكس أهمية ما قامت به الدولة من مشروعات تربط سيناء بمصر، خاصة أن أغلب التهديدات التي تتعرض لها مصر غالبًا من تأتي من جهة سيناء.

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خطة التطوير الاستراتيجي لتنمية سيناء 

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية البدء في خطة التطوير الاستراتيجي لتنمية سيناء والتي ستعمل علي محاور متعددة، من أجل تعظيم الاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة من موقع جغرافي متميز، وتوافر البنية التحتية وتوافر المياه للزراعة كذلك الثروة المعدنية، السواحل البحرية، مؤكدًا أن التنمية هي حائط الصد الأول لحماية سيناء والحفاظ عليها من المطامع الدائمة في هذه البقعة الغالية من أرض الوطن.

كما أكد النائب أحمد صبور، ضرورة تعزيز التنمية السياحية في سيناء، والتي تشمل إنشاء القرى السياحية وميناء لليخوت، فضلًا عن إحياء مسار العائلة المقدسة، مطالبًا المجتمع الدولي بالعمل بجدية من أجل إنقاذ المنطقة من الوقوع في دائرة الصراع والعنف، الذي قد يمتد إلى جميع دول العالم.

النائب احمد صبور سيناء عضو مجلس الشيوخ محافظة شمال سيناء زيارة مدبولي

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