بث مباشر.. البابا تواضروس الثاني يترأس صلوات تجنيز مطران مارسيليا

ترأس منذ قليل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة جنازة مثلث الرحمات نيافة الحبر الجليل الأنبا أثناسيوس مطران مارسيليا وطولون للأقباط الفرنسيين، وذلك من الكنيسة البطرسية- العباسية.

وشارك في صلوات الجنازة عددًا من أساقفة ومطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر، منهم الأنبا دانيال مطران المعادي، وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة،

معلومات عن أسقف مارسيليا؟

من مواليد 7 مايو 1933 م.

- هولندي الجنسية.

- عمل مساعدًا للأسقف جوانس ماريا "رئيس جماعة والدة الإله الأرثوذكسية بفرنسا"، وكان اسمه "المونسينيور إيجينوس".

- رُسِمَ خوري إبسكوبوس بعد رهبنته بشهر واحد لمساعدة الأنبا مرقس أسقف طولون ومارسيليا.

- ثم تمت رسامته أسقف عام بفرنسا سنة 1994م.

- تم تجليسه أسقفًا على إيبارشية الكنسية القبطية الأرثوذكسية للأقباط الفرنسيين في كل ربوع فرنسا عام 2013 كان يوم تجليسهُ عام 2013 م. بيد قداسة البابا تواضروس الثاني هو نفس يوم تجليس أسقفين آخرين، ورسامة مجموعة من الأساقفة الآخرين.

- جرى ترقيته مطرانًا مع خمسة آخرين في فبراير 2016 م. بواسطة قداسة البابا تواضروس الثاني.

تنيَّح عام 2023 م. بعد صراع مع المرض.

رحيل نيافة الأنبا أثناسيوس مطران مرسيليا وطولون



وكانت قد أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في 22 أكتوبر الماضي، عن رحيل نيافة الأنبا أثناسيوس مطران مرسيليا وطولون، للأقباط الفرنسيين، بعد صراع مع المرض، عن عمر تجاوز ٩٠ عامًا قضى أكثر من نصفها في خدمة الكنيسة.



وكانت قد أقيمت أول أمس صلوات تجنيز مثلث الرحمات الأنبا أثناسيوس مطران مرسيليا وطولون للأقباط الفرنسيين، وذلك بكنيسة القديسين البابا أثناسيوس الرسولي والبابا كيرلس السادس للأقباط الفرنسيين بسارسيل بباريس.

صلى صلوات التجنيز من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا ويصا مطران البلينا وبرديس ودار السلام، والأنبا برنابا أسقف تورينو وروما بإيطاليا، والأنبا لوقا أسقف سويسرا الفرنسية وجنوبي فرنسا، والأنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا.