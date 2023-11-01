صوت فلسطين.. تعرف على أشهر قصائد فؤاد حداد عن القدس

تحل اليوم ذكرى وفاة الشاعر فؤاد الحداد، فقد رحل عن عالمنا فى الأول من نوفمبر عام 1985 عن عمر ناهز 58 عامًا، ولقب بصوت فلسطين في الشعر العربي المعاصر، ويعد حداد من أبرز شعراء مصر في القرن العشرين.



وقد ترك بصمة واضحة في الشعر العربي المعاصر، اشتهر بشعره العاطفي الملتزم، الذي تناول عدد من القضايا الاجتماعية والسياسية، خاصة القضية الفلسطينية.

كان فؤاد حداد من أبرز الشعراء الفلسطينيين، الذى دافع عن القضية الفلسطينية، لذا تعرض للاعتقال مرتين بسبب مواقفه السياسية.

صدر لفؤاد عدد من القصائد تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وتم تجميعها بعد رحيله في ديوان " الحمل الفلسطيني"، الذى صدر عن دار الثقافة الجديدة، 1990.

ومن أشهر قصائد “حداد” عن فلسطين: مسحراتى القدس، لا في قلبي ولا عنيه إلا فلسطين، الأرض بتتكلم عربي، القدس، المسجد الأقصى.

وبمناسبة ذكرى رحيله " الدستور" تعيد قراءة قصائد فؤاد حداد عن فلسطين.

قصيدة الأرض بتتكلم عربي

تعد قصيدة "الأرض بتتكلم عربي" من أشهر قصائد الشاعر المصري فؤاد حداد، والتي تناولت قضية فلسطين وحق الشعب الفلسطيني في أرضه. صدرت القصيدة عام 1967، أي بعد نكسة 1967 مباشرة، وقد حظيت باهتمام كبير من قبل النقاد والقراء.

تتناول القصيدة قضية فلسطين وحق الشعب الفلسطيني في أرضه، وترفض الاحتلال الإسرائيلي. تؤكد القصيدة أن الأرض الفلسطينية هي أرض عربية، وأن الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق فيها.

تبدأ القصيدة بمقدمة قصيرة، يدعو فيها الشاعر إلى اليقظة والمقاومة، قائلًا:

قوم يا حبيبي قوم

الأرض بتتكلم عربي

قولها يا حبيبي قولها

فلسطين عربية

ثم ينتقل الشاعر إلى الحديث عن الأرض الفلسطينية، مؤكدًا أنها أرض عربية، وأن الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق فيها، قائلًا:

الأرض بتتكلم عربي

من حطين لـ حيفا

من بحر لـ بحر

من رفح لـ طبريا

ويؤكد الشاعر أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه، مهما طال الاحتلال، قائلًا:

الأرض بتتكلم عربي

وعد الله ما راح يفوت

الأرض بتتكلم عربي

والشعب الفلسطيني ما راح يموت

تختتم القصيدة بالتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في أرضه، وضرورة المقاومة حتى تحقيق النصر، قائلًا:

الأرض بتتكلم عربي

والشعب الفلسطيني واقف

الأرض بتتكلم عربي

والنصر حليفنا

تعد قصيدة "الأرض بتتكلم عربي" من أهم القصائد التي تناولت قضية فلسطين، فقد ساهمت القصيدة في إثارة الوعي الفلسطيني، ودعم المقاومة الفلسطينية.

قصيدة مسحراتى القدس

تعد قصيدة "مسحراتى القدس" من أشهر قصائد فؤاد حداد عن فلسطين. تتناول القصيدة حكاية مسحراتي فلسطيني، يحاول إيقاظ الناس في القدس المحتلة، رغم الحصار والظلم.

تتميز القصيدة بأسلوبها البسيط والسهل، ولغتها الشاعرية الغنية بالصور والمعاني. كما تتميز القصيدة بعاطفتها الجياشة تجاه القدس، والتي تبرز في العديد من الأبيات.

قصيدة لا في قلبي ولا عنيه إلا فلسطين

تعد قصيدة "لا في قلبي ولا عنيه إلا فلسطين" من أشهر قصائد فؤاد حداد عن فلسطين. تتناول القصيدة حب الشاعر لفلسطين، ورفضه للاحتلال الإسرائيلي.

تتميز القصيدة بأسلوبها العاطفي المباشر، ولغتها الشاعرية الغنية بالصور والمعاني. كما تتميز القصيدة بعاطفتها الجياشة تجاه فلسطين، والتي تبرز في العديد من الأبيات.

قصيدة القدس

تعد قصيدة "القدس" من أشهر قصائد فؤاد حداد عن فلسطين. تتناول القصيدة القدس كمدينة مقدسة، ورمز للمقاومة الفلسطينية.

تتميز القصيدة بأسلوبها العاطفي المباشر، ولغتها الشاعرية الغنية بالصور والمعاني. كما تتميز القصيدة بعاطفتها الجياشة تجاه القدس، والتي تبرز في العديد من الأبيات.

قصيدة المسجد الأقصى

تعد قصيدة "المسجد الأقصى" من أشهر قصائد فؤاد حداد عن فلسطين. تتناول القصيدة المسجد الأقصى كرمز للإسلام، ورمز للمقاومة الفلسطينية.

تعد قصائد فؤاد حداد عن فلسطين من أهم الأعمال الشعرية التي تناولت القضية الفلسطينية. فقد ساهمت هذه القصائد في إثارة الوعي الفلسطيني، ودعم المقاومة الفلسطينية.

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