الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": دخول أكثر من 40 سيارة إسعاف لنقل المصابين من غزة

إسعاف
إسعاف

كشف مصطفى عبدالفتاح، مراسل "القاهرة الإخبارية"، من أمام معبر رفح، عن مرور أكثر من 40 سيارة إسعاف من معبر رفح في طريقها لنقل مصابين من قطاع غزة، لعلاجهم في المستشفيات المصرية.

جهود مصرية لإنهاء الأزمة الفلسطينية

ولفت إلى الدفع بسيارات الإسعاف إلى البوابة التي تفصل بين مصر والأراضي الفلسطينية لاستقبال الجرحى والمصابين، مشيرًا إلى أن جميع تلك الإجراءات تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية من أجل حل الأزمة في فلسطين، والتخفيف عن الأشقاء في فلسطين ومحاولة فك الحصار المفروض على أهالي وسكان قطاع غزة.

وأضاف أنه على كل الأصعدة كانت تعمل الدولة على اتجاهات مختلفة؛ سواء من خلال المساعدات الإنسانية أو الاتصالات والتنسيقات التي تقوم بها مصر، من أجل فرض هدنة على ما يتم حاليًا في قطاع غزة.

معبر رفح الدولي فلسطين قطاع غزة الازمة الفلسطينية

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