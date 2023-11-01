على جمعة: أولاد يعقوب لا يتعدوا الـ 500 ألف فى العالم وإسرائيل هم أولاد "الخزر"

روى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أصل قصة أولاد يعقوب الذين لا علاقة بهم بإسرائيل، قائلًا: "إن الدكتورة تحية إسماعيل رحمها الله تعالى ألفت مجموعة من الكتب، من بينها كتاب "من غياهب التاريخ".

وأضاف الدكتور علي جمعة خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامه كمال عبر قناة dmc، أنه كانت توجد مجموعة واقعة ما بين الدولة البيزنطية والدولة الإسلامية، حيث دخل الإسلام في ربوع الشام والعراق وإيران وكون دولة إسلامية تحت خلافة واحدة، وكانت في تركيا يوجد الدولة البيزنطية.

أصل الكيان الصهيوني

وتابع: كان هناك ما يسمى بـ "الخزر" وكانوا موجودين وسط الدولتين، وحتى يهربوا من قضايا الضرائب والمتكلفات التي تفرضها الدولة الإسلامية والدولة البيزنطية عليهم باعتبارهم وثنيين، أعلنوا اليهودية، حيث إنهم لم يريدوا إعلان الإسلام ولا إعلان المسيحية، وهم لا يمتوا لليهود بصلة، ولا هم أبناء سيدنا يعقوب.

وأشار إلى أن حالة الخزر انتشرت بعد ذلك وكونت هذه الكيانات الغريبة، لافتًا إلى أن أولاد يعقوب لا يتعدوا في العالم الـ 500 ألف والباقون من أولاد "الخزر".