الشيخ عبدالله جهامة: أشكر القيادة السياسية على كل التطورات التى تشهدها مصر

قال الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى شمال سيناء، تؤكد التصريحات الذي صرح بها الرئيس عبدالفتاح السيسي وهي تنمية سيناء تنمية حقيقية.

وأضاف “جهامة”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامه كمال عبر قناة dmc، أن المشاريع التي تقوم بها الدولة المصرية في سيناء، هي مشاريع ممتازة وكبيرة جدًا، لافتًا إلى أن المستقبل سيشهد مشاريع أكبر وأكبر في سيناء.

وأوضح أن سيناء تشهد حالة من التنمية الشاملة، حيث يتم بناء سيناء من جديد بكافة القطاعات، موجها رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على كل التطورات التي تحدث في مصر.