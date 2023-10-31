الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير: الموقف المصرى تجاه القضية الفلسطينية يُفشل المخطط الإسرائيلى

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال فراس ياغين، الخبير في الشئون الإسرائيلية من القدس المحتلة، إن الشعب الفلسطيني دائمًا يثمّن الموقف المصري شعبًا وحكومة، والشعب الفلسطيني يثق جيدًا بأن مصر لا يمكن في يوم من الأيام أن تفرط في القضية الفلسطينية باعتبارها قضية أمن قومي بالنسبة لها.

 

وأضاف الخبير في الشئون الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن مصر تعلم جيدًا المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تصفية هذه القضية عبر تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ومن الضفة الغربية، مؤكدًا أن الموقف المصري كان حازمًا بإفشال هذه المخططات.

 

وأوضح الخبير في الشئون الإسرائيلية، أنه لا يوجد في داخل إسرائيل قرار حكومي لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ولكن هناك محاولات لتطبيقها على الأرض من خلال القصف والضغط للتهجير.

القاهرة الإخبارية الشعب الفلسطيني الموقف المصري القضية الفلسطينية

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