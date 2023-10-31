الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كريم حسن شحاتة: سيناء تشهد تحولًا تنمويًا ورياضيًا كبيرًا

كريم حسن شحاتة
كريم حسن شحاتة

أشاد الإعلامي كريم حسن شحاتة، بالمشروعات التنموية والرياضية التي تتم في شمال سيناء، وأكد أنه شارك في زيارة سيناء كممثل للإعلام الرياضي.

وقال شحاتة، في حديث خاص لبرنامج "في المساء مع قصواء"، إنه رأى بنفسه البنية التحتية الرياضية الكبيرة التي ستخدم الشباب وتوفر فرص عمل لهم، مثل ملاعب كرة القدم والسلة والطائرة والتنس والجودو وغيرها من الألعاب، مضيفًا أن هذه المشروعات لا تقتصر على الرياضة فقط، بل تشمل جميع المجالات مثل التعليم والصحة والزراعة والصناعة والسياحة.

وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء شرح للحضور في المؤتمر الذي عقد في سيناء دور مصر الكبير في حل الأزمة الفلسطينية، وكيف أن مصر كانت السبب في وقف إطلاق النار في غزة بعد عدوان إسرائيلي مدمر، كما أكد أن مصر تقف دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حقوقه المشروعة.

واختتم حديثه بالتأكيد أن سيناء تحتاج إلى دعم كافة أطياف الشعب المصري، وأنه يجب على الإعلام أن يبرز جهود الدولة في تطوير هذه المنطقة الحيوية، وأن يشجع المواطنين على زيارتها والاستثمار فيها.

كريم حسن شحاتة سيناء في المساء مع قصواء كرة القدم مجلس الوزراء

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