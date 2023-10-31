الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

رسالة مهمة من إمام مسجد الحسين بالقاهرة إلى أهالى غزة (فيديو)

الشيخ مصطفى عبد السلام
الشيخ مصطفى عبد السلام

قال الدكتور مصطفى عبدالسلام، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، إن أرض القدس الشريف محشر الناس أجمعين، والأرض المقدسة بفلسطين عقيدة ودين، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ذكر ذلك في حديث له، ما معناه، أنّ حجارة أرض القدس ستتكلم، موجهًا الرسالة للمشاهدين: "يا أولادنا اوعى يوصلك حالة إحباط أو يأس، اطمئن سيهزم الجمع ويولون الدبر".

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وأضاف إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء، أن هناك آيات من القرآن تكشف من هم أعداء الله: "تحسبهم جميعًا وقلوبهم شتى"، قائلًا: "أطفالنا في غزة رغم صغر سنهم إلا أنهم يمتلكون قوة وشجاعة كبيرة وحب الشهادة، وعلينا أن نطمئن بقوله سبحانه ألا إنَّ نصر الله قريب".

واستكمل: "لا بد أن ننتهز فرصة الحرب في غزة حاليًا، لنجدد إحياء قضية فلسطين ونحكي لأولادنا قصة القدس والمسجد الأقصى.. الوقت مناسب نجمع الأسرة ونشرح أن القضية عقيدة والأرض المقدسة دين".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

https://www.youtube.com/watch?v=Qy5aumv3Dqk

الدكتور مصطفى عبد السلام مسجد الإمام الحسين الأرض المقدسة فلسطين

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