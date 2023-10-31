الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب: جاهزون للتضحية بكل غالٍ ونفيس من أجل الحفاظ على سيادة البلاد

زيارة رئيس الوزراء
زيارة رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي إلى سيناء

قال د. محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، إن زيارة رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي إلى سيناء تمثل رسالة قوية للعالم بأكمله بأن الدولة المصرية ملتزمة بحماية جميع أجزاء أرضها، وملزمة وجاهزة للتضحية بكل ما هو ثمين وغالٍ من أجل الحفاظ على سيادة البلاد وحماية حدودها، مهما كلفها الأمر من مجهود.

زيارة مدبولي لسيناء

أضاف البدري، في بيان بأن زيارة مدبولي لسيناء تؤكد أننا لن نُفرط في  ذرة رمل واحدة من أراضي سيناء، لكننا مستمرون لتنمية سيناء بشكل كامل، كما أن رسائل رئيس الوزراء أكدت للعالم بأكمله أن مصر لن تسمح بتصفية  القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين من أرضهم على حساب مصر.

وأوضح أن سيناء شهدت تطورات غير مسبوقة مثلت عبورًا جديدًا بمفهوم العصر الحديث، مشيدًا بما أكده  المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالاعتماد على أهالي سيناء في تنفيذ المشروعات التنموية تحت رعاية الدولة المصرية، الأمر الذي يساهم في التخطيط الجيد والمنظم لكافة المشروعات التي ستنفذها الدولة على أراضي الفيروز.

واختتم حديثه بأن ما حدث في سيناء منذ تولي الرئيس السيسي من تنمية لسيناء غير مسبوقة، حيث حرص السيسي على القضاء على الإرهاب وإقامة المشروعات التنموية لأهالي سيناء، فضلًا عن الدولة المصرية تمضي بخطى واسعة نحو تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لتنمية سيناء.

الدكتور محمد صلاح البدري مجلس الشيوخ زيارة رئيس الوزراء سيناء الدولة المصرية سيادة البلاد

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