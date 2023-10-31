الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد الجندى يشيد بجهود "الأوقاف" فى تقديم قوافل المساعدات لأهالى غزة

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي،  عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك علاجًا نفسيًا آخر يتولاه علماء الأمة بقيادة الدكتور مختار جمعة ولفيف من مشايخ الأوقاف، من أجل نصرة الشعب الفلسطيني على الاحتلال الصهيوني الغاشم.

القوافل المصرية لنصرة غزة

وأكد الشيخ خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن وزير الأوقاف أعلن عن توجه القافلة الأولى المحملة بالطعام والدواء لأهالي غزة اليوم، وتحمل هذه القافلة 200 طن من السلع الغذائية من وزارة الأوقاف.

وأضاف الجندي أنه غدًا الأربعاء ستنطلق القافلة الثانية من وزارة الأوقاف إلى معبر رفح أيضًا، هذه القافلة ستكون محملة بـ50 طنًا من اللحوم لأهالي غزة.

قوافل الأوقاف

وتقدم الشيخ خالد الجندي،  بخالص التحية والتقدير للسيد وزير الأوقاف على هذا الجهد الجهيد، معبرًا: "جزاك الله خير الجزاء على هذه القوافل".

وتابع: "نسأل الله عز وجل المزيد والمزيد من صور التضامن المصري بل والعربي مع أهالي فلسطين، وأخاطب كل أسرة في مصر بالاشتراك مع بعضهم البعض في التبرع لأهالي غزة".

خالد الجندي قوافل الأوقاف دي ام سي لعلهم يفقهون مساعدة أهالي غزة

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