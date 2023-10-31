الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لو كان ميسي.. يايا توريه يُلمح لعدم تقدير محمد صلاح بالشكل الكافي

محمد صلاح
محمد صلاح

تغنى الإيفواري يايا توريه لاعب برشلونة ومانشستر سيتي السابق، بالمصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، ملمحًا إلى أنه لا ينال التقدير الكافي.

وأُختير هدف محمد صلاح في شباك واتفورد في موسم 2021-2022، في المركز السابع بقائمة أفضل 10 أهداف سجلها لاعبون أفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي، من خلال شبكة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

txt

الكرة الذهبية 2023.. مركز محمد صلاح فى ترتيب أفضل لاعب بالعالم

txt

رقم قياسى جديد لـ محمد صلاح بهدفه فى شباك نوتنجهام فورست

وقال لاعب مانشستر سيتي السابق في تصريحات لشبكة “بي بي سي”: “محمد صلاح ضد واتفورد في 2021/22، سجل هدفًا مشابهًا مثل ذلك ضد مانشستر سيتي على ملعب أنفيلد”.

وأضاف:"لقد كان هدفًا رائعًا، لقد فعل الشيء نفسه ضد السيتي، وهذا ما يمنحه المركز السابع بصراحة."

واستطرد:"لو كان ميسي (يسجل ذلك الهدف) لقال الناس إنه مجرد لاعب كبير تعرفه".

واختتم:"عندما تذهب لتحدي واحدًا ضد واحد في لعبة بالمباراة، عندما تقوم بتشغيل المحرك وتقوم بالمراوغة الواحد تلو الآخر إلى آخره، هل تعرف ما أعنيه؟"

واحتل محمد صلاح المركز الحادي عشر في ترتيب الكرة الذهبية “بالون دور” لأفضل لاعب في العالم عن الموسم الماضي 2022-2023.

ويحتل محمد صلاح المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 8 أهداف، متساويًا مع الكوري الجنوبي سون هيونج مين جناح فريق توتنهام هوتسبير، حيث يأتيان خلف النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، الذي يتصدر القائمة برصيد 11 هدفًا، بعد مرور 10 جولات من انطلاق المسابقة.

محمد صلاح يايا توريه صلاح ليفربول ميسى

الأكثر قراءة

400 شهيد بينهم أطفال ونساء.. لحظة استهدف مخيم جباليا فى غزة بالصواريخ (فيديو)

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

إلهام وجدي تعلق على قرار إيقافها من "المهن التمثيلية"

حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

عاجل.. الخارجية الأمريكية: تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع مصر وإسرائيل لوصول المساعدات لغزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

خالد حريب

صلاة الوز الأخضر على القناة من سيناء

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يعين الرئيس السابق للموساد فى منصب "مبعوث لمهام خاصة"

أيام المفاجآت.. ما مراحل الحرب على غزة كما وضعتها إسرائيل؟

غارات كثيفة تستهدف محيط المستشفى الإندونيسى شمال قطاع غزة