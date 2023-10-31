لو كان ميسي.. يايا توريه يُلمح لعدم تقدير محمد صلاح بالشكل الكافي

تغنى الإيفواري يايا توريه لاعب برشلونة ومانشستر سيتي السابق، بالمصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، ملمحًا إلى أنه لا ينال التقدير الكافي.

وأُختير هدف محمد صلاح في شباك واتفورد في موسم 2021-2022، في المركز السابع بقائمة أفضل 10 أهداف سجلها لاعبون أفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي، من خلال شبكة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

وقال لاعب مانشستر سيتي السابق في تصريحات لشبكة “بي بي سي”: “محمد صلاح ضد واتفورد في 2021/22، سجل هدفًا مشابهًا مثل ذلك ضد مانشستر سيتي على ملعب أنفيلد”.

وأضاف:"لقد كان هدفًا رائعًا، لقد فعل الشيء نفسه ضد السيتي، وهذا ما يمنحه المركز السابع بصراحة."

واستطرد:"لو كان ميسي (يسجل ذلك الهدف) لقال الناس إنه مجرد لاعب كبير تعرفه".

واختتم:"عندما تذهب لتحدي واحدًا ضد واحد في لعبة بالمباراة، عندما تقوم بتشغيل المحرك وتقوم بالمراوغة الواحد تلو الآخر إلى آخره، هل تعرف ما أعنيه؟"

واحتل محمد صلاح المركز الحادي عشر في ترتيب الكرة الذهبية “بالون دور” لأفضل لاعب في العالم عن الموسم الماضي 2022-2023.

ويحتل محمد صلاح المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 8 أهداف، متساويًا مع الكوري الجنوبي سون هيونج مين جناح فريق توتنهام هوتسبير، حيث يأتيان خلف النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، الذي يتصدر القائمة برصيد 11 هدفًا، بعد مرور 10 جولات من انطلاق المسابقة.