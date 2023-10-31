"سوء طعام ونت مقطوع".. شكاوى من مدرسة المتفوقين في المعادي.. و"التعليم" تحقق

استغاث طلاب مدرسة المتفوقين فى المعادي بالدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بسبب عدة مشكلات تواجههم فى المدرسة، مطالبين بالتحقيق فى الأمر واتخاذ اللازم.

اقرا أيضا

تحدثت الدستور مع ولية أمر من أولياء أمور الطلاب المتضررين، تدعى داليا والتى قالت لـ"الدستور": الإنترنت مفصول عن الطلاب معظم الوقت ونحن من نقوم بشحن باقات لهم.

وأضافت داليا ولية الأمر خلال تصريحاتها: "القطط تدخل دائمًا مكان السكن الخاص بالطالبات ولا يوجد رقيب أو نظافة فى الموضوع".

واستكملت أن الطلاب يشتكون أيضًا من سوء التقديم، بينما اشتكى طلاب من مدارس المتفوقين آخرين أنهم حتى الآن لم يتسلموا اللاب توب الخاص بهم.

من جانبها كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الشكاوى وصلت إلى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وقد أحال الموضوع برمته للتحقيق لمعرفة أسباب هذه المشكلات ومن المقصر فيها والعمل على حلها من أجل الطلاب.

وأضافت المصادر، أن التحقيقات تجرى الآن وسوف تقوم الوزارة بحلها واتخاذ اللازم فى أسرع وقت.

مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ستيم، هي مجموعة مدارس ثانوية حكومية في جمهورية مصر العربية، تتبع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنشأت بقرار وزير التربية والتعليم رقم 369 لسنة 2011، بدعم ومنحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 124 مليون دولار أمريكي، وتنتهج نظام تعليم STEM وهو نظام تعليمي يستخدم لتجميع تخصصات العلوم، التكنولوجيا، الهندسة، والرياضيات وتدريسها معًا، ويهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للطلاب في تطوير العلوم والتكنولوجيا والرياضيات، وكذلك الاهتمام وتطوير قدرات المتفوقين في هذه التخصصات العلمية.

بدأت فكرة المدارس كمنحة أمريكية لرعاية الطلاب المتفوقين في الرياضيات والعلوم في مصر، وكانت البداية سنة 2011 بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ثم توسعت حتى وصل عدد المدارس في العام الدراسي 2022 / 2023 إلى 15 مدرسة في عدة مدن ومحافظات مصرية.

مدة الدراسة بالمدارس ثلاثة سنوات، وتراعي في مناهجها تغطية الموضوعات التي تدرس في مدارس الثانوية العامة مع تطبيق طرق التدريس الحديثة بنظام مجموعات العمل، مع مراعاة ألا يزيد عدد الطلاب في الفصل الواحد عن 25 طالب، ويحصل خريجو المدارس على شهادة الثانوية العامة في العلوم والتكنولوجيا للمتفوقين.