الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الدستور" ينشر البنود.. مسئولو الزمالك يضعون اللائحة الجديدة للفريق

الزمالك
الزمالك

استقر مسئولو نادي الزمالك على وضع لائحة جديدة للفريق خلال الفترة المقبلة.

واتفق أحمد سليمان عضو مجلس الزمالك مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق على وضع لائحة جديدة في الفترة المقبلة.

وجاء أهم بنود اللائحة بفرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه على أي لاعب حال التأخر عن التدريب بجانب غرامة 300 ألف جنيه على أي لاعب حال الاعتراض على قرارات الجهاز الفني.

في الوقت الذي فرض غرامة 200 ألف جنيه على أي لاعب حال كتابة أي شيء خاص بالنادي على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما يتم صرف مكافأة الفوز عند استمرار الانتصار في 5 مباريات دون الاكتفاء بمباراة واحدة.

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته بالأمس على ملعب الترسانة استعدادا لمباراة زد المقبلة في مسابقة الدوري بعدما حصل اللاعبون على راحة لمدة 48 ساعة.

وقاد مدحت عبد الهادي المدرب العام للزمالك وفريدي هيرناندو وأحمد مجدي المدربين المساعدين مران الفريق اليوم.

وتم تقسيم المران لجزء بدني، بالإضافة إلى جانب فني،  وقام الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك بالتنسيق مع جهازه المعاون لقيادة مران اليوم في ظل سفره إلى الخارج، على أن يعود لقيادة التدريبات بداية من الغد.

انتظام عمرو السيسي

وشهدت التدريبات الجماعية انتظام عمرو السيسي لاعب وسط الفريق،  بعدما خاض تدريبات خلال الفترة الماضية في صالة الجيمانيزيوم، وفقا لقرار الجهاز الفني 

وشارك عمرو السيسي في التدريبات الجماعية وكافة الفقرات التدريبية للمران بصورة طبيعية استعدادا للقاء المقبل أمام فريق زد.

وفي السياق، خاض محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الزمالك تدريبات في صالة الجيمانيزيوم؛ بالإضافة إلى تدريبات بدنية خاصة خلال مران اليوم.

جاء خوض شيكابالا لتدريبات خاصة لتجهيزه بالشكل الأمثل من الناحية البدنية استعدادا للمباريات المقبلة في الدوري وكأس مصر وبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

تأهيل شلبي

وفي نفس الوقت ‏أدى مصطفى شلبي جناح الفريق تدريبات علاجية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة على هامش مران اليوم. 

وحصل مصطفى شلبي على راحة من التدريبات الجماعية في ظل معاناته من كدمة في القدم، تعرض لها خلال مباراة الزمالك الأخيرة أمام إنبي. 

وخضع اللاعب لأشعة بعد المباراة للاطمئنان على حجم اصابته، وأكد الدكتور محمد أسامة على أن الإصابة عبارة عن كدمة في القدم. 

ويستعد الفريق الأول لكرة بنادي الزمالك لمباراة زد المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك عبد الواحد السيد نادي الزمالك الترسانة

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