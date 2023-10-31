الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير الصناعة يبحث مع شركة توموسان التركية فرص الاستثمار في مصر

اجتماع
اجتماع

عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لقاءً موسعًا مع وفد شركة توموسان التركية برئاسة بولنت بولات عضو لجنة المديرين التنفيذيين للشركة، استعرض خلاله خطط الشركة الاستثمارية بالسوق المصري، وفرص ومقومات الاستثمار في مصر.

وقال الوزير، إن اللقاء استعرض أهم مجالات عمل الشركة والتى تتضمن صناعة الجرارات الزراعية والمنسوجات والسكر وإدارة المخلفات والمولدات الكهربائية ومحركات السفن والرافعات الشوكية، لافتًا إلى أن هناك فرص متميزة أمام الشركة للاستثمار والتوسع في السوق المصري لا سيما في ظل الميزات التنافسية المتوافرة والتى تشمل العمالة المؤهلة وأسعار الطاقة المنخفضة إلى جانب امكانيات نفاذ منتجات الشركة لأسواق عدد كبير من الدول والتى ترتبط معها مصر باتفاقيات للتجارة الحرة ومن بينها دول القارة الإفريقية والولايات المتحدة الأمريكية، في إطار اتفاقية الكويز وأسواق دول القارة الإفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية  AFCFTA.

وأشار الوزير إلى إمكانية استفادة الشركة من الحوافز التى تتيحها الدولة المصرية حاليًا للمستثمرين في عدد من القطاعات الاستراتيجية تشمل الإعفاءات الضريبية واسترداد نسبة من قيمة الأراضي الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع في غضون 18 شهرًا من بدء الإنشاء بالإضافة إلى التوسع في إصدار الرخصة الذهبية ودعم وزارة التجارة والصناعة للمستثمرين لضمان سهولة ممارسة الأعمال في السوق المصري، فضلا عن إمكانية دعم الدولة للمستثمرين في عمليات الإنشاء للمشروعات الصناعية.

مصر تحدد 152 فرصة استثمارية تستهدف تعميقها

وأضاف أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية تستهدف الدولة تعميقها بهدف توفير مدخلات الإنتاج للصناعة الوطنية والوفاء باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن هناك فرص استثمارية متميزة أمام الشركة لإنشاء مشروعات بالسوق المصري في مجالات صناعة الجرارات والورق والمسنوجات والأحذية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

ومن جهته، قال بولنت بولات، عضو لجنة المديرين التنفذيين لشركة توموسان التركية لصناعة الآلات والمعدات، أن الشركة تدرس حاليًا إنشاء مشروع استثماري بالسوق المصري في مجال إنتاج الجرارات الزراعية لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية، لافتا إلى إمكانية قيام الشركة بانشاء عدد من المشروعات الاستثمارية الأخرى في مصر، لا سيما وأن السوق المصري يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية التي تتناسب مع مجالات عمل الشركة.

وأضاف أن الشركة تنتج سنويًا نحو 45 ألف جرار و75 ألف محرك وتصدر منتجاتها لـ23 دولة حول العالم، مشيرًا إلى تطلع الشركة لإيفاد وفد من رجال الأعمال المصريين لزيارة مصانع الشركة بتركيا وبحث إمكانيات انشاء مشروعات استثمارية مشتركة في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.

ولفت بولات إلى حرص الشركة على نقل وتوطين التكنولوجيات الصناعية التركية المتطورة لمختلف الدول الإسلامية وبصفة خاصة دولة مصر الشقيقة.

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