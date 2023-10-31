الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مجانًا للجمهور.. التفاصيل الكاملة لحفل أحمد جمال بمئوية سيد درويش

أحمد جمال
أحمد جمال

يستعد النجم أحمد جمال، لإحياء احتفالية الذكرى المئوية لفنان الشعب سيد درويش، يوم الإثنين الموافق 13 نوفمبر، تحت عنوان "يا عزيز عيني" على مسرح القاعة الكبرى بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، وذلك بمشاركة أوركسترا شباب وكورال مكتبة الإسكندرية، وقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي.

تفاصيل الحفل

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة السابعة مساءً، ويشارك فى الحفل كلا من المطربين إيناس عز الدين، ووليد حيدر، والحفل فكرة وغناء أحمد جمال، وكتابة وإخراج سعيد قابيل، ويجرى حاليا المايسترو العالمي ناير ناجي، البروفات الخاصة بالاحتفالية الضخمة التي ينتظرها الجميع.

وفى مفاجأة للجمهور، قررت إدارة مكتبة الإسكندرية فتح الباب للجمهور لحضور الحفل مجانا.

ويتضمن الحفل باقة من أعمال فنان الشعب سيد درويش التى حفرت فى وجدان الأجيال ومنها  "دنجي دنجي، أنا هويت، أهو ده اللى صار، خفيف الروح، والله تستاهل يا قلبي، مخسبكوا أنداس، الحلوة دى، يا ورد علي فل وياسمين، زوروني كل سنة مرة".

سيد درويش.. فنان الشعب 

 وسيد درويش هو مغني وملحن مصري، ومجدد الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربي، ولقب المصريين بـ"فنان الشعب".

ولد في الإسكندرية في 17 مارس 1892 وتوفي في 10 سبتمبر 1923، بدأ ينشد مع أصدقائه ألحان الشيخ سلامة حجازي والشيخ حسن الأزهري.

ثم التحق بالمعهد الديني بالإسكندرية عام 1905 وبعدها عمل في الغناء في المقاهي، سافر إلى الشام في نهاية عام 1908 وعاد عام 1912 وبدأت موهبته الفنية.

لمع اسم سيد درويش، بمجرد سفره إلى القاهرة، فقام بالتلحين لكافة الفرق المسرحية أمثال فرقة نجيب الريحاني، جورج أبيض وعلي الكسار، وكون ثنائية فنية مع بديع خيري، أنتجت العديد من أفضل الأغاني التراثية الخالدة، ولم يكن أثر سيد درويش في ميدان التمثيل والأوبرا العربية، بأقل من أثره في ميدان الموسيقى والموشح والدور والطقطوقة والمونولوج الشعبي والأناشيد الوطنية وغيره من ألوان الغناء العربي في شتى مواضيعه فقد أضاف إلى هذه المآثر مأثرة جديدة.

أحمد جمال احتفالية سيد درويش احتفالية سيد درويش بمكتبة الإسكندرية المايسترو العالمي ناير ناجي إيناس عز الدين وليد حيدر مجانا للجمهور

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