الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مشروعات عملاقة| خدمات تعليمية وعامة وصحية اهتمت بها الدولة في سيناء

تنمية سيناء
تنمية سيناء

على مدار السنوات القليلة الماضية اهتمت الدولة بإعادة التعمير الكاملة لمحافظة سيناء، إلى جانب اهتمامها الأول بالقضاء التام على الإرهاب تحقيقًا لمفهوم الأمن الذي يضمن تحقق كاف لمناح التنمية.

ونفذت الدولة على الأرض العديد من برامج التنمية أولها برامج تستهدف تحسين مستوى المعيشة لأهالي سيناء، وكذلك التأسيسي لمجمعات زراعية وصناعية وعمرانية وسياحية جديدة، وكذلك مشروعات تهدف إلى تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار.

التعليم 

أما عن الخدمات التعليمية فقد اهتمت الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات إذ جاري تنفيذ مشروعات بقيمة 207 مليار جنيه بإجمالي 206 مشروع، كما تم وجاري استثمارات بقيمة 11.4 مليار جنيه بإجمالي 225 مشروع،  ومخطط 8.7 مليار جنيه للاستثمار، بإجمالي مشروعات 19 مشروع.

الجامعات:

انشئت جامعة العريش بواقع 8 كليات و3 مبان مدرجة بسعة 1050 طالب وعدد 2 مبنى سكني. 

المدارس

نفذ عدد 109 مدرسة منها المدرسة اليابانية بالإضافة إلى 24 معهد أزهري، وجاري تنفيذ 8 مشروعات بجامعة العريش بتكلفة 428 مليون جنيه، كما جاري تنفيذ عدد 10 مدارس و23 مجمع ومعهد أزهرري بقيمة 333 مليون جنيه .

مخطط الاستثمارات في التعليم:

  • إنشاء 10 كليات في جامعة العريش.
  • إنشاء 8 كليات جديدة في جامعة الأزهر
  • إنشاء 35 مدرسة ومعهد أزهري

الرعاية الصحية 

نفذ الدولة وجار تنفيذ مشروعات بقيمة 937 مليون جنيه  في القطاع الصحي بإجمالي 14 مشروع،كما تم  وجار استثمارات بقيمة 9.2 مليار جنيه بإجمالي 33 مشروع، وكذلك جار تنفيذ مشروعات بقيمة 8.3 مليار جنيه بواقع 19 مشروع.

 

مخطط استثمارات الرعاية الصحية:

مخطط إنشاء 7 مستشفيات إنشاء وتطوير، وكذلك التخطيط لإنشاء 33 مركز ووحدة صحية، 56 نقطة إسعاف.

الخدمات العامة

أما على مستوى الخدمات العامة سيتم تنفيذ عدد من المشروعات في كل من قطاعت الشباب والرياضة، والثقافة، والتضامنا لاجتماعي، والعدل، والعمل، والبريد، ودور العبادة، والإعلام.

خلال الفترة من يونيو 2014 إلى أكتوبر 2023 نفذ وجاري تنفيذ مشروعات بتكلفة 584 مليون جنيه، بمعدل 57 مشروع.

 

وخلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى الفترة يونيو 2023 مخطط تنفيذ مشروعات يقيمة 2.2 مليار جنيه بمعدل57 مشروع، كما تم وجار تنفيذ مشروعات استثمارية بقيمة 2.8 مليار جنيه بإجمالي مشروعات 114 مشروع.

 

استثمارات الخدمات العامة:

تخطط الدولة لتنفيذ عدد من المشروعات في مجال الخدمات العامة

  • تنفيذ 38 مبنى إداري وخدمي بمراكز الشباب.
  • تنفيذ 40 ملعب خماسي
  • تطوير 5 قصور وبيت ثقافة وستنما صيفي
  • إنشاء 29 مكتب بريد
  • إنشاء 8 مراكز تدريب مهني ومكتب عمل.
سيناء محافظة سيناء التعليم الاستثمارات في التعليم الرعاية الصحية

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