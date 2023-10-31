انطلاق الورشة الثانية في الرسم المؤهلة لمسابقة "المواهب الذهبية" (صور)

أقامت مسابقة "المواهب الذهبية" لذوي الاحتياجات الخاصة، الورشة الثانية للرسم المؤهلة للمسابقة، تحت عنوان "50 عاما على انتصار أكتوبر"، بقاعة ممر 35 بمتحف محمود خليل، وذلك احتفالا بانتصارات أكتوبر المجيدة.

نبذة عن المسابقة

وينظم المسابقة قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية والقائم بأعمال رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع جمعية البلد اليوم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية برئاسة الدكتور محمد عبد الغنى، وتقام الورش بإشراف الفنان الدكتور شاكر الإدريسى مدير إدارة الورش المحلية والدولية بقطاع الفنون التشكيلية .

وعن الورشة الثانية للمسابقة؛ قالت الدكتورة هادية صابر نائب رئيس جمعية البلد اليوم ومنسق عام مسابقة المواهب الذهبية، إنه شارك فيها مجموعة من الفتيات المتميزات من مؤسسة التثقيف الفكري بحلوان، وأن الورشة الأولى لسلسلة ورش المسابقة انطلقت فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجارى، بمتحف محمود خليل عقب جولة داخل المتحف.

تنمية المواهب الفنية لذوي الهمم

وأوضحت أن الورش تهدف إلى تنمية المواهب الفنية لذوي الهمم من خلال التعرف على الأعمال الفنية ومشاهدتها ثم التعبير عن مهاراتهم فى هذه الورش، موضحة أنه منذ انطلاق المسابقة فى عام 2018، وهى تؤكد على الدور الهام والتأثير الفعال للفن على أصحاب الهمم، وهذا العام تم إضافة فن الرسم للمسابقة بإعتباره مجال من مجالات الفن التى تعبر عن الذات خاصة مع أصحاب الهمم.

مسابقة المواهب الذهبية

تقام المسابقة ‏فى فروع الغناء الفردي والغناء الجماعي والعزف الموسيقي والاستعراض، وإضافة مجالين جديدين هذا العام وهما الفن التشكيلي (الرسم) والإنشاد، لكل أنواع الإعاقات، ويشترط أن يكون المتسابق مصري الجنسية، ويقدم المتسابق اسطوانة DVD تحتوي على أحد أعماله الفنية فى حدود 3 دقائق، وحال الاشتراك إلكترونيًا يتم التسجيل بالفيديو لهذه الأعمال على موقع قطاع الصندوق والصفحة الرسمية لمسابقة المواهب الذهبية.

ويشترط إحضار المتسابق الآلة الموسيقية فى اختبارات العزّف الموسيقى، ويتم عمل اختبارات أبناء المحافظات فى أقرب مركز لهم، سيتم الإعلان عن هذه المراكز بعد انتهاء عملية الفرز.

ويحصل جميع المتسابقين على شهادات، وتقدم جوائز مالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فرع من فروع المسابقة وميدالية وشهادة تقدير

ورشة الرسم

ورشة الرسم

ورشة الرسم

ورشة الرسم

ورشة الرسم

ورشة الرسم

ورشة الرسم