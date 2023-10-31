الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ما هو تاريخ الهالوين وأصوله وكيف يحتفل العالم به؟

الهالوين
الهالوين

يعتبر الهالوين من المناسبات المشهورة والمحبوبة في العديد من الثقافات حول العالم، ويُحتفل بها في الغالب في الليلة الموافقة لـ 31 من شهر أكتوبر من كل عام، ويعود أصول يوم الهالووين، إلى مهرجان إيرلندي قديم، قبل مئات السنين.

ويذكر البعض أن يُعود تاريخ الهالوين إلى آلاف السنين، حيث بدأت كمهرجان سلتيكي يُعرف باسم "سامهاين" في منطقة الجزر البريطانية، وكان السامهاين يحتفل به في نهاية فصل الصيف وبداية فصل الشتاء، وكان يعتقد أنه في هذا الوقت يكون العالم مفتوحًا للأرواح الشريرة والأرواح الأخرى.

عيد الهالوين 2023: تعرف على أزياء المشاهير في حفلات هذا العام؟

 

مع تأثير المسيحية، تم دمج الهالوين مع عيد جميع القديسين (All Saints' Day) وعيد جميع الأرواح (All Souls' Day) في التقويم المسيحي. وبالتالي، أصبح الهالوين فرصة للاحتفال بالقديسين والأرواح المفقودة.

وفي القرن التاسع عشر، بدأ المهاجرون الأيرلنديون في نقل تقاليد الهالوين إلى أمريكا، ومن هناك انتشرت في بقية أنحاء العالم. ومع مرور الوقت، تطورت طقوس الهالوين لتشمل تنكر الأشخاص بأزياء مخيفة، ونحت اليقطين، وجمع الحلوى من البيوت.

الاحتفال بالهالوين في مختلف انحاء العالم

في مختلف أنحاء العالم، يتم احتفال بالهالوين بطرق مختلفة. ففي الولايات المتحدة، يُزَيَّن المنازل بالديكورات المرعبة وتُقام حفلات تنكرية، وفي المكسيك، يُحتفل بـ "ديا دي لوس مويرتوس" (Día de los Muertos) للاحتفاء بذكرى الأرواح المتوفاة. وفي أوروبا، يُنظَم مهرجانات ومسابقات لأفضل زي هالوين.

و في القرن التاسع عشر، بدأ الإحتفال بالهالوين في الولايات المتحدة، حيث ارتبط بالأشخاص الذين يرتدون الملابس المخيفة وزيارة المنازل لجمع الحلوى، وانتشرت هذه التقليدات في مختلف أنحاء العالم.

وفي بعض الثقافات، يُحتفل بالهالوين بطرق مختلفة، مثل إضاءة الشموع لتذكير الأرواح المفقودة، وإقامة الأضرحة والمهرجانات للاحتفال بالموسم. وفي بعض الثقافات، يُشارك الأطفال في تجارب التنكر وجمع الحلوى.

وبشكل عام، يُعد الهالوين فرصة للاحتفال بالخوف والغموض والمرح، وهو يستمر في أن يكون مناسبة شعبية حول العالم.

الهالوين يوم الهالووين مهرجان إيرلندي الجزر البريطانية العالم الولايات المتحدة

مواد متعلقة

عيد الهالوين 2023: تعرف على أزياء المشاهير في حفلات هذا العام؟

قرار جديد من جهات التحقيق في واقعة حفل الهالوين بفيلا المنصورية

النمسا: تأهب واستنفار أمنى لمنع تكرار أعمال الشعب فى عيد "الهالوين"

الأكثر قراءة

عاجل.. قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

طائرات الاحتلال الإسرائيلى ترتكب مجزرة جديدة فى مخيم الشاطئ بقطاع غزة

عاجل.. الخارجية الأمريكية: تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع مصر وإسرائيل لوصول المساعدات لغزة

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

مخطط إسرائيلى يضع "وجهات بديلة" لتهجير الفلسطينيين بعد فشل "سيناريو مصر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

أيام المفاجآت.. ما مراحل الحرب على غزة كما وضعتها إسرائيل؟

غارات كثيفة تستهدف محيط المستشفى الإندونيسى شمال قطاع غزة

قصف إسرائيلى منزلًا فى غزة يودى بحياة 14 فلسطينيًا