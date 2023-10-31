المشدد من 5 لـ10 سنوات لعصابة الاتجار بالمخدرات بالقاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد من 5 سنوات لـ 10 سنوات؛ لاتهامه بالاتجار في كمية من مخدر الهيروين والحشيش بمنطقة المرج.

كان تم ضبط 4 أشخاص حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين.

وضبط عاطل حال تواجده بالمرج الجديدة، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلوجرامات، وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة التي أصدرت قرارها السابق.