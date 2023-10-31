الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مصر و"الدولية للطاقة" توقعان برنامج عمل للإسراع بمشروعات خفض الانبعاثات

المهندس طارق الملا،
المهندس طارق الملا، وزير البترول

وقع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ممثلًا للحكومة المصرية، والدكتور فاتح بيرول، الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، "برنامج العمل المشترك بين مصر والوكالة"، لدعم جهود الدولة المصرية فى التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتنويع مزيج الطاقة من خلال التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة، وتعزيز إجراءات خفض الكربون من قطاع البترول بما يسهم في تأمين مصادر الطاقة، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادى،  والذى تم التوافق عليه من خلال وزارات البترول والثروة المعدنية والخارجية والكهرباء والطاقة المتجددة والبيئة وممثلى الوكالة، عبر تقنية الفيديوكونفرانس،  بحضور السفير علاء يوسف، سفير مصر في فرنسا.

يتضمن البرنامج 6 مجالات رئيسية، هي إعداد النماذج ودعم برامج وخطط إزالة الكربون، وجهود التوسع فى إنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين، ودعم قدرات تحليل البيانات الإحصائية واستدامة توفير البيانات بقطاع الطاقة، وتحسين كفاءة الطاقة، وخفض الكربون، ودراسة تأثيرات تغير المناخ على قطاع الطاقة، كما اتفق الجانبان على إعطاء أولوية لبرامج التدريب وبناء القدرات.

مصر تعرف جيدًا أهمية دورها في منطقة شرق المتوسط

وأكد الملا أن مصر تعرف جيدًا أهمية دورها في منطقة شرق المتوسط، وأنها كانت سباقة فى الدعوة لجعل الطاقة وكفالة حق الشعوب  فى تنمية ثرواتها الطبيعية سبيلًا للتعاون بين الجميع وفرصة للتقارب تحت مظلة منظمة منتدى غاز شرق المتوسط، وأن الحروب الحالية  أظهرت ما يمكن أن تجلبه ويلات الحروب على العالم من خلال تأثيرها على سلاسل الإمدادات وخاصة الطاقة المحرك الرئيسى للتنمية.

وأكد وزير البترول أهمية التعاون بين الحكومة المصرية والوكالة الدولية للطاقة فيما يخص خفض الانبعاثات والإسراع بزيادة الإنتاج من الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين فى ظل ما يتوافر للوكالة من خبرات وبيانات وبرامج  فى هذا الإطار وما يتوافر لدى الحكومة المصرية من رغبة جادة وإرادة قوية وبرنامج طموح لزيادة دور  الطاقة المتجددة ومشروعات التوافق البيئى بما يحقق التنمية المستدامة.

من جهته، أكد الدكتور فاتح بيرول، أهمية التعاون المشترك بين الجانبين، مثمنًا الدور الهام للقيادة السياسية  والحكومة المصرية خلال الأزمة الحالية فى فلسطين.

ودعى بيرول الوزير لحضور احتفالية الوكالة الدولية للطاقة باليوبيل الذهبي بمناسبة مرور 50 سنة على إنشائها فى فبراير المقبل فى باريس.

جدير بالذكر أن مصر قد انضمت كعضو مشارك بالوكالة فى عام 2022 وتعتبر ثانى دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنضم للوكالة كعضو مشارك.

مصر الذهبي الطاقة الجديدة الحروب المناخ

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