حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تستقبل وفدًا من اتحاد الغرف السياحية

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وفداً من اتحاد الغرف السياحية برئاسة السيد أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية وعدد من الأعضاء.

وكان في استقبال الوفد رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي المستشار محمود فوزي، والذي بدأ اللقاء بترحيبه بوفد اتحاد الغرف، لافتًا إلى أن قطاع السياحة له أهمية كبيرة في دعم اقتصاد الدولة.

وأشاد بدور الاتحاد في نشر الوعي عن طريق التقرير السنوي الذي يبرز جهود الدولة في قطاع السياحة، وتحقيق استراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة.

من جهته؛ أشاد وفد اتحاد الغرف السياحية بما حققته الدولة من إنجازات وتنمية في جميع المجالات وبما حققه المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، من استقرار وأمن الدولة خلال التسع سنوات الماضية ودعمه المتواصل لقطاع السياحة وهو ما انعكس على النهوض بقطاع السياحة في مصر، مؤكدين قيامهم بدورهم في نشر التوعية بين المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة وممارسة حقوقهم الدستورية.