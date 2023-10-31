الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الملك إلى ما لانهاية.. صحافة العالم تحتفي بتتويج ميسي بالكرة الذهبية الثامنة

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

احتل خبر فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب بالعالم للمرة الثامنة في تاريخه عناوين الصحف العالمية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء.

وقدم ميسي دورًا استثنائيًا في تتويج بلاده بلقب كأس العالم والذي غاب عن خزائنهم لفترة طويلة، متفوقًا على منافسه النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، والذي حل في المركز الثاني.

وبات ميسي أول لاعب يفوز بالكرة الذهبية بثلاثة عقود مختلفة كما أصبح ثاني أكبر لاعب عمرًا في التاريخ يفوز فيها بعمر 36 عامًا بعد ستانلي ماثيوس الذي كان أول من فاز بها كما بات أول لاعب يتوج بها وهو يلعب بالدوري الأمريكي وأول لاعب يتوج بالبالون دور مع 3 أندية مختلفة في 3 بطولات مختلفة. 
 

واحتفلت صحيفة ماركا الإسبانية بتتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه، بوضع صورته على الغلاف ممسكًا بالكرة الذهبية وفوقها 7 كرات أخرى وبجوارهم الرقم 8 لعدد مرات فوزه بالبطولة.


وكتبت ماركا: "بعد 14 سنة من فوزه بالأولى، الأرجنتيني يفوز بالكرة الذهبية بعد قيادة الأرجنتيني للفوز بكأس العالم في قطر".

ووضعت صحيفة ليكيب الفرنسية صورة ميسي مع الكرة الذهبية على غلافها وخلف لاصورة كتبت: "ميسي ما لانهاية، وعلقت: "كبير بلا حدود"


وأضافت: "ميسي حصل على الكرة الذهبية، الستراتوسفير الكلي يضع الأرجنتيني صاحب الـ36 عامًا فوق كل المنافسة وربما إلى الأبد".


بينما نشرت صحيفة سبورت صورة لميسي من إحدى إعلانات الرعاية الخاصة به، وفي أيديه خواتم ذهبية، وعنونت: "الأعظم" ولكنها تلاعبت في تكوين حروف كلمات الأعظم بالانجليزية لتبدلها بأحرف كلمة ثمانية، في إشارة لعدد كراته الذهبية.

ووضعت صحيفة آس الإسبانية، صورة ميسي وبجواره ايتانا بونماتي، الفائزة بالكرة الذهبية للسيدات، وعنونت: "الذهب العالمي"


ثم أكملت: "ميسي يفوز بالكرة الذهبية الثامنة له وأيتانا بونماتي الرابعة لإسبانيا، ألقاب قطر وأستراليا ونيوزلندا تحسم جوائز فرانس فوتبول".

وكذلك وضعت صحيفة موندو ديبورتيفو صورة ميسي وبونماتي، وعلقت: "ذهب البلوجرانا".

كما اختارت صحيفة لو فيجارو الفرنسية، صورة ميسي أثناء تسلمه الكرة الذهبية وعنونت: "توج ميسي بالكرة الذهبية للمرة الثامنة، لماذا لا تعتبر فضيحة؟"


وواصلت: "أصبح بطل العالم البالغ من العمر 36 عامًا أكثر أسطوريًا بفوزه بالكرة الذهبية الثامنة له مساء الإثنين في باريس".

ووضعت صحيفة أبولا البرتغالية، صورة ميسي على ترويسة غلافها، وعنونت: "ميسي يفوز بالكرة الذهبية الثامنة".


واختارت صحيفة أوليه الأرجنتينية صورة ميسي بالكرة الذهبية الثامنة، وعنونت: "الثامنة"

وأضافت الصحيفة: "بعد أن دفع ما كان مدينًا به، حصل ميسي على الكرة الذهبية الثامنة وأهداها لمارادونا، وقال في باريس هذا أيضًا لك يا دييجو وأثار إعجاب الجمهور الذي صفق له بحفاوة بالغة". 
 

ليونيل ميسى الكرة الذهبية الارجنتين ميسى إنتر ميامي

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