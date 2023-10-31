الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مصرع وإصابة 38 شخصًا جراء أعمال عنف مرتبطة بالانتخابات فى الفلبين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت لجنة الانتخابات في الفلبين، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد ضحايا أعمال العنف المرتبطة بالانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد هذا العام إلى 19 قتيلاً و19 مصابًا.
ونقلت قناة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، عن المتحدث باسم لجنة الانتخابات جون ريكس لاوديانجكو قوله "إنه على الرغم من أن هذه الأعداد تعد منخفضة للغاية مقارنة بالانتخابات المحلية لعام 2018، فإنها لا تزال داعية للقلق، علينا تحسين هذا الوضع وأن نجعل الانتخابات طبيعية بحيث لا تؤدي إلى أي شكل من أشكال العنف".
كان الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس قد وصف الانتخابات المحلية التي أجريت في البلاد أمس الإثنين - يحق لنحو 67 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم فيها- بأنها مهمة للغاية بالنسبة للسياسيين رفيعي المستوى.
ونشر أكثر من 300 ألف من ضباط الشرطة والجنود لتأمين مراكز الاقتراع في أكثر من 42 ألف قرية بالفلبين.

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