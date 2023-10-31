فريق "وداعا جوليا" يشكر الجمهور المصري والسينمائيين على دعم الفيلم السوداني

وجه فريق عمل وداعا جوليا ، متمثلا في الفنانة إيمان يوسف والفنان نزار جمعة والمخرج محمد كردفاني المنتج أمجد ابو العلاء، الشكر للشعب المصري والنقاد السينمائيين على دعم الفيلم.

وقال صناع الفيلم خلال لقائهم في برنامج "في المساء مع قصواء" التي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي: "نشكر الشعب المصري والسينمائيين على الدعم الكبير للفيلم، حيث شعرنا كاننا في بلدنا السودان".

وتابعوا:" الفيلم لقى اعجاب المصريين والسودانيين الذين حضروا الفيلم ونستطلع العديد من المصريين لدخول الفيلم خلال الفترة المقبلة"

وحل أبطال وصناع الفيلم السوداني "وداعا جوليا " ضيوفا على برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة سي بي سي والتي تقدمه الاعلامية قصواء الخلالي.

وضمت قائمة ضيوف الحلقة الفنانة السودانية ايمان يوسف، الفنان السوداني نزار جمعة، المخرج السوداني محمد كردفاني، والمخرج السوداني أمجد ابو العلاء.

وكان وداعًا جوليا قد حصل على عرضه الأول في المملكة المتحدة في مهرجان لندن السينمائي، حيث نال إشادة كبيرة ويُذكر أن جميع تذاكر عروضه قد نفذت قبل شهر من انطلاقة المهرجان. وفي الآونة الأخيرة حظى الفيلم بنجاحات دولية عديدة، إذ وصل عدد الجوائز الدولية في رصيده إلى 8، حيث فاز بجائزة روجر إيبرت في مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي، جائزتين من مهرجان الحرب على الشاشة في فرنسا، وهما جائزة الجمهور وجائزة الصحافة، وحصد أيضًا 3 جوائز دولية في مهرجان Paysages de Cinéastes وهي جائزة لجنة تحكيم الصاعدين، وجائزة الجمهور، وجائزة لجنة تحكيم المرأة، كما فاز بجائزة أفضل فيلم إفريقي في جوائز سبتيموس الدولية.

والجدير بالذكر أن مسيرة الفيلم مع الجوائز قد انطلقت من مهرجان كان السينمائي الدولي حيث فاز بجائزة الحرية وشهد عرضه العالمي الأول. كما وقع اختيار السودان عليه لتمثيلها في الحفل الـ96 من جوائز الأوسكار للمنافسة على أفضل فيلم دولي لعام 2024.وكان الفيلم قد شارك في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي، ومهرجان ملبورن السينمائي الدولي.

تدور أحداث وداعًا جوليا في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب منى، المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها أكرم، بمقتل رجل جنوبي، ثم تقوم بتعيين زوجته جوليا التي تبحث عنه كخادمة في منزلها ومساعدتها سعيًا للتطهر من الإحساس بالذنب.

الفيلم من إخراج وتأليف محمد كردفاني الحائز على العديد من الجوائز، وبطولة الممثلة المسرحية والمغنية إيمان يوسف وعارضة الأزياء الشهيرة وملكة جمال جنوب السودان السابقة سيران رياك ويشارك في بطولة الفيلم والممثل المخضرم نزار جمعة وقير دويني الذي اختارته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سفيرًا للنوايا الحسنة عن منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، وتصوير بيير دي فيليرز ومونتاج هبة عثمان، ومهندسة الصوت رنا عيد وتصميم أزياء محمد المر.

وداعًا جوليا من إنتاج المخرج السوداني الشهير أمجد أبو العلاء الذي مثل السودان في ترشيحات الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي عام 2020 لأول مرة في التاريخ بفيلم ستموت في العشرين.