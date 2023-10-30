الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدير المركز المصرى للفكر والدراسات: حالة من التردد تسيطر على حكومة نتنياهو

القاهرة الأخبارية
القاهرة الأخبارية

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات، إن أسر المحتجزين الإسرائيليين لا يصدقون نتنياهو، وهذا يوضح حجم التصدع والشرخ في الحكومة الإسرائيلية.

وأشار مدير المركز المصري للفكر والدراسات، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن السبب في الارتفاع الكبير في الشهداء بفلسطين، هو قلة حيلة الكيان الصهيوني للرد سواء بالقصف والهجمات العسكرية.

وأضاف عكاشة، أن قادة حكومة نتنياهو يواجهون فشل بسبب عملية "طوفان الأقصي"، كما أن هناك مخططات إسرائيلية يتم الإعلان عنها وبعد ذلك يتم التراجع عنه، وهذا يؤكد حالة التردد والتشوش في الحكومة الإسرائيلية.

مدير المركز المصري للفكر والدراسات حكومة نتنياهو العميد خالد عكاشة المحتجزين الإسرائيلين نتنياهو العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

حسين عبدالغنى: ضرورة تسريع إقامة قمة عربية طارئة اليوم قبل غد

لازاريني: قصف غزة "صادم" ومستوى التدمير "غير مسبوق"

"الأونروا": سكان قطاع غزة يحتاجون إلى تعاطفنا

"القاهرة الإخبارية": عشرات الشهداء إثر قصف إسرائيلى بالمحافظة الوسطى فى غزة

وزير الاتصالات الفلسطينى: نتعاون مع مصر لتقديم الدعم

مراسل القاهرة الإخبارية: تعرض شمال وجنوب غزة لقصف عنيف

برنامج الأغذية العالمى: انقطاع الاتصالات فى غزة أدى لتوقف عمليات الإغاثة

باحث فى الشأن الإسرائيلى: نتنياهو ورقة سياسية "محروقة"

الأكثر قراءة

البيت الأبيض: لا اتفاق بشأن نقل الفلسطينيين إلى سيناء.. ونركز حاليًا على ممرات إغاثة

بث مباشر.. حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

مقابر حية.. سجون الاحتلال تدفن الأسرى الفلسطينيين بـ"دم بارد" (تحقيق)

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

سرايا القدس: مقتل عدد من المحتجزين الإسرائيليين جراء قصف الاحتلال

الكرة الذهبية 2023.. مركز محمد صلاح فى ترتيب أفضل لاعب بالعالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

علي سعدة

الثورة الصناعية الرابعة

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

طائرات الاحتلال تحيط مستشفيين بـ«حزامين ناريين».. وتهدد بقتل الآلاف

جيش الاحتلال يحاول تقسيم غزة والفصائل الفلسطينية تتصدى للتوغل البرى

بعد فيديو المحتجزات.. وزير الجيش الإسرائيلى: الحرب مع حماس لن تكون قصيرة