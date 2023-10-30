مدير المركز المصرى للفكر والدراسات: حالة من التردد تسيطر على حكومة نتنياهو

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات، إن أسر المحتجزين الإسرائيليين لا يصدقون نتنياهو، وهذا يوضح حجم التصدع والشرخ في الحكومة الإسرائيلية.

وأشار مدير المركز المصري للفكر والدراسات، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن السبب في الارتفاع الكبير في الشهداء بفلسطين، هو قلة حيلة الكيان الصهيوني للرد سواء بالقصف والهجمات العسكرية.

وأضاف عكاشة، أن قادة حكومة نتنياهو يواجهون فشل بسبب عملية "طوفان الأقصي"، كما أن هناك مخططات إسرائيلية يتم الإعلان عنها وبعد ذلك يتم التراجع عنه، وهذا يؤكد حالة التردد والتشوش في الحكومة الإسرائيلية.