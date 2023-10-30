الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الأهرام للدراسات السياسية: الدور المصرى تجاه القضية الفلسطينية سياسى وإنسانى

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية

قال الدكتور عبدالعليم محمد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية، إن الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية سياسي وإنساني، حيث تحرص مصر على مناشدة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف إطلاق النار من قبل الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني مع المطالبة بفتح الحدود من أجل وصول المساعدات الإنسانية إلى فلسطين.

المخطط الصهيوني

وأكد الدكتور عبدالعليم محمد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، أن الدولة المصرية تعرضت للكثير من الضغوطات الدولية من أجل الموافقة على المخطط الصهيوني الخاصة بتهجير الشعب الفلسطيني قصرًا من أراضيهم إلى سيناء من أجل احتلال دولة فلسطين بنسبة 100%.

 تسوية القضية الفلسطينية 

وأضاف في حديثه، أن إسرائيل لديها أهداف معلنة والمتمثلة في تسوية القضية الفلسطينية، بما يتوافق مع خطط الكيان الصهيوني، القضاء على المقاومة، تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه إلى سيناء وإلى الدول المجاورة.

مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية عبد العليم محمد اكسترا نيوز الكيان الصهيوني

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