الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بين الوفاء والخيانة.. أحمد فرغلي رضوان يطرح رواية "جرائم حب في القاهرة"

جرائم حب في القاهرة
جرائم حب في القاهرة

صدر حديثا عن دار أم الدنيا للدراسات والنشر والتوزيع رواية "جرائم حب في القاهرة" للكاتب الصحفي أحمد فرغلي رضوان.

"جرائم حب في القاهرة" هي العمل الروائي الثاني للكاتب بعد روايته "سنة و3 أيام" الصادرة عام 2015، كما صدر له كتاب "جيل هنيدي" عام 2012 وكتاب "بحب السيما" عام 2021. 

وجاء على غلاف الرواية:
" كانت لدى ندا رغبة أخيرة في الغفران من أجل الحب الكبير  الذي جمع قلبها مع قلب كريم، حتى وإن تأكدت من خطأه وخيانته لها، كان قلبها على استعداد للغفران.
و بدا الأمر وكأنه تعلق بالأمل الأخير للحفاظ على حبها ". 
 

ما بين الحب والكره.. والوفاء والخيانة.. تدور أحداث الرواية في إطار مجموعة من العلاقات المتشابكة نستعرض مقتطفات منها في السطور التالية..

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كريم في سيارته وقد ارتسمت على وجهه الابتسامة العريضة، التي كان يحاول إخفائها وهو في منزله مع زوجته ندا، بدأ في التنقل بين محطات الراديو بحثا عن أغنية تروق لحالته المزاجية حتى يستمع إلى أغنية "البنت القوية" للمطرب وائل كفوري فيتوقف عندها ويزيد من ارتفاع الصوت ويبدأ في الغناء معه ثم يمسك الهاتف ويطلب أحد الأرقام ويفتح الهاتف ليستمع الطرف الآخر للأغنية معه والسعادة بادية على وجهه.
يصل إلى مقر عمله ويصعد سريعًا إلى مكتبه ويبدأ رحلة العمل والحديث مع السكرتيرة الخاصة به وتذكره بموعد هام مع مندوبي إحدى الشركات الكبرى، ويطلب منها الخروج وعدم إزعاجه حتى موعد الاجتماع مع مساعديه.
يمسك هاتفه ويتصل بزوجته ندا: 
- ألو، حبيبتي اتغدي إنت مع صديقاتك أنا عندي اجتماع وممكن أتأخر حتى المساء.
- حاضر يا كريم، طيب يا ريت تكلمني لما تنتهي من اجتماعك.

أحمد فرغلي رضوان 


قالتها ندا بنبرة حزن وأغلقت الهاتف. تضع ندا الهاتف فوق مكتبها بينما هي واقفة وأمامها صديقتها مروة تنظران لبعضهما في صمت.
- إنت عارفة يا مروة أنا مش مصدقه كريم.
مروة تهز رأسها في استفهام: 
- يعني إيه...؟ شاكة في حاجة؟
- أيوة.. هناك تغيير في تصرفاته الخاصة معي! وأصبح يريد الجلوس خارج المنزل كثيرًا في الفترة الأخيرة، والأهم لم أعد أشعر معه بأي دفء في المشاعر تجاهي، لا تنسي أننا تزوجنا عن حب والمشاعر بيننا نحفظها بالنظرات.

أما عن أحمد فرغلي رضوان

كاتب صحفي وروائي  صدر له:"كتاب "جيل هنيدي"   عام ٢٠١٢، روايةً "سنة و٣ أيام"    عام ٢٠١٥ 
كتاب "بحب السيما"  عام ٢٠٢١
 

دار أم الدنيا للدراسات والنشر رواية جرائم حب في القاهرة الصحفي أحمد فرغلي العمل الروائي الثاني كتاب جيل هنيدي

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