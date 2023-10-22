ترشيحات المؤرخين.." الشلق": كتب عبد القادر ياسين ومحمد على حله رصدت تطورات القضية الفلسطينية 

رشح المؤرخ الدكتور أحمد زكريا الشلق، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس عددًا من الكتب لقراء "الدستور"؛ والتي تناولت القضية الفلسطينية من أبعادها المختلفة؛ من أبرزها: مؤلفات المؤرخ الراحل الدكتور عادل غنيم عن الحركة الوطنية الفلسطينية، وكتاب عبد القادر ياسين عن تاريخ فلسطين والصادر حديثا تحت عنوان "الوجيز الكافي في تاريخ فلسطين السياسي".

كتاب الدكتور محمد على حله من المؤلفات الموسومة عن القضية الفلسطينية

وأضاف" الشلق" في تصريحات لـ"الدستور"، أن من المؤلفات المهمة التي تناولت تاريخ القضية الفلسطينية كتاب الدكتور محمد على حله؛ بعنوان " الثورة الفلسطينية الكبرى 1936-1939" والصادر عن سلسلة “تاريخ المصريين”.

قمة السلام.. القاهرة تدعو لتوافق دولي لدعم القضية الفلسطينية

يذكر أن اجتمع فى القاهرة أمس السبت 21 أكتوبر 2023 قادة ورؤساء حكومات ومبعوثي عدد من الدول الإقليمية والدولية في قمة السلام التي أطلقتها القاهرة، للتشاور والنظر فى سبل الدفع بجهود احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة، وخفض التصعيد العسكرى بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني الذى راح ضحيته آلاف القتلى من المدنيين الأبرياء منذ اندلاع المواجهات المسلحة في 7 أكتوبر الجاري".

ووفقًا لبيان صدر عن رئاسة الجمهورية في مصر: "سعت جمهورية مصر العربية من خلال دعوتها إلى هذه القمة، إلى بناء توافق دولى عابر للثقافات والأجناس والأديان والمواقف السياسية، توافق محوره قيم الإنسانية وضميرها الجمعى، ينبذ العنف والإرهاب وقتل النفس بغير حق، يدعو إلى وقف الحرب الدائرة التى راح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء علي الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، يطالب باحترام قواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، يؤكد الأهمية القصوى لحماية المدنيين وعدم تعريضهم للمخاطر والتهديدات، ويعطى أولوية خاصة لنفاذ وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى مستحقيها من أبناء قطاع غز، ويحذر من مخاطر امتداد رقعة الصراع الحالى إلى مناطق أخرى فى الإقليم".