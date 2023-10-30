الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الشباب يشهد ختام الملتقى الدولى الثانى للاستثمار

جريدة الدستور

شهد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الإثنين، ختام فعاليات الملتقى الدولي الثاني للاستثمار والصناعة الرياضية في مصر وأفريقيا بمشاركة 300 شخصية من رموز ومشاهير الاقتصاد الرياضي فى العالم يمثلون 37 دولة عربية وإفريقية وأوروبية.

يأتى ذلك تحت رعاية وزير الشباب، بالتعاون مع الاتحاد العربي للاستثمار والتسويق الرياضي "اسميا" التابع  لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية.

وخرج الملتقي بـ 22 توصية تسعى في مجملها تعظيم الاستثمار الرياضي.

ولفتت التوصيات إلي أهمية إيلاء المزيد من الاهتمام بالبنية التحتية الرياضية، وضرورة وضع منظومة رقمية متكاملة للبحث عن المواهب الرياضية في الجامعات، استخدام التقنية الرقمية الحديثة في التسويق والدعاية للاحداث الرياضية الجامعية، العمل علي الربط الجيد بين الجانبين الحكومي والخاص من خلال الشراكات سواء على المستوي المخلي والخاص من خلال الشراكات سواء على المستوى المحلي والخاص في مجال الرياضة الجامعية، العمل على إيجاد وتطوير منظومة متكاملة لتسويق الفرص الاستثمارية الرياضية لجذب رءوس الأموال المحلية والدولية للعمل في هذا القطاع، الاهتمام بتنفيذ شراكات بين الجامعات ومجتمع الصناعة الرياضية، العمل على جذب أعين المستثمرين لرعاية الابطال الرياضيين البارالمبيين، العمل على تطبيق التجربة الاسبانية في الاستفادة من شركات الكرة وتسويق العلامة التجارية من خلال الابطال الدوليين، ضرورة الاستفادة من التجربة السعودية في مجال الاستثمار الرياضي في تطوير الجانب التسويقي والفني للرياضة، العمل على وضع استراتيجية متكاملة للتنمية الرياضية المستدامة ضرورة الاستفادة من التجربة المصرية في مجال الشراكة بين القطاعيين العام والخاص في مجال الصناعة الرياضية، إيلاء المزيد من الاهتمام في بناء وتحسين البنية التحية الرياضية التكنولوجيا في القارة الافريقية، العمل على بناء القدرات الرياضية التكنولوجيا والبشرية، إطلاق مبادرة لتحسين الخدمات الرياضية الرقمية في القارة الافريقية من خلال الشراكة بين القطاعيين العام والخاص، العمل على بناء خطة تسويقية متكاملة لمختلف الإمكانات والفرص الاستثمارية في القارة الافريقية، بناء خطة معسكرات للنشء الإفريقي في الدول الاوربية، تطوير برنامج متكامل للاستثمار في كرة القدم، ضرورة الاهتمام بالبيئة الأمنية باعتبارها أحد الركائز الرئيسية للاستثمار الرياضي، ضرورة وجود شركات تأمين متخصصة في تأمين المنشاة والأحداث الرياضية، ضرورة الاهتمام بتوعوية الرياضيين بخطورة المنشطات، ضرورة إحكام الرقابة المحلية على صناعة المنشطات، وإيلاء المزيد من الاهتمام بالاستثمار في الرياضات الجديدة مثل البدل التنس، البيكل بول، الرياضات الإلكترونية، للاستفادة من العوائد المادية المرتفعة الخاصة بها.

في نهاية الملتقي قام وزير الرياضة بتكريم المشاركين في الملتقي واللجنة المنظمة، ويهدف الملتقى لتحقيق عدد من الأهداف عبر جلساته المختلفة التي أقيمت على مدار يومين يتمثل أهمها فى بحث مستقبل الرياضة الجامعية الأفريقية وسبل تطويرها ومساهمة الفعاليات الرياضية.

للاستثمار الرياضي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي التكنولوجيا والبشرية مجال الاستثمار الرياضي

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