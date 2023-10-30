أستاذ علاقات دولية: بايدن لن يستطيع الاستمرار طويلًا فى دعم نتنياهو

قال رائد أبوبدوية، أستاذ العلاقات الدولية، موضوع الأسرى الإسرائيليين والجبهة الداخلية الإسرائيلية المتفككة نوعًا ما، وعدم ثقة الجمهور الإسرائيلي في الجيش الإسرائيلي وفي القيادة السياسية، بالإضافة إلى ضغوط أهالي الأسرى الإسرائيليين على نتنياهو، مع تناقص الدعم الغربي الذي سيبدأ قريبًا خاصة في أمريكا، مع قرب الانتخابات الأمريكية، فلن يستمر بايدن في القدرة على تغطية ودعم نتنياهو في حملته في ظل التصاعد الشعبي في بلاده إلى ما لا نهاية.

وأضاف أبو بدوية خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن كل هذا من شأنه أن يسرع الإسرائيليين في الانتهاء من عملياتهم العسكرية، لافتًا إلى أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي بأن الحرب على غزة ستطول، هي من باب التكتيك العسكري.

وأشار إلى أن نتنياهو يحاول الترويج للرواية الإسرائيلية وشيطنة حماس، والخير والشر وكأنه يخاطب المجتمع الدولي ككل للوقوف إلى جانبه، كما أنه يخاطب أيضًا المجتمع الإسرائيلي، لكن هذا يعتبر جزءًا من الحرب النفسية التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي، معقبًا: "نتنياهو لا يمتلك الوقت الكافي للاستمرار بعملية برية طويلة".